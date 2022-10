Todos los días surgen nuevos virales en las redes sociales que logran llamar la atención del público y causar distintas reacciones en los usuarios. Twitter es la red social donde más anécdotas se difunden todos los días.

En esta oportunidad, fue una joven llamada Carolina la que logró cautivar a todos los usuarios tras contar la situación que vivió una amiga suya en un bar. La misma causó risas entre los usuarios y dejó a todos sorprendidos.En su cuenta personal, la usuaria “@Sustantiva” escribió: “Mi amiga Mariana se cruzó con Emanuel Ginobili en un bar y, sin saber quién era, le dijo ‘vos sos re alto, podrías jugar en la NBA’”.

Mi amiga Mariana se cruzó con Manu Ginobili en un bar y, sin saber quién era, le dijo “vos sos re alto podrías jugar en la NBA”. — Caro N. (@Sustantiva) October 15, 2022

El tuit se volvió viral al instante, ya que el desconocimiento de la joven causó risas entre los usuarios, siendo que Ginobili es considerado el mejor jugador de basquet de la historia argentina, habiendo sido multicampeón de la NBA con San Antonio Spurs y habiendo ganado la medalla de oro con la Generación Dorada en Atenas 2004.

No obstante, unas horas más tarde, la joven publicó otro tuit donde aclaró que en realidad su amiga no se había encontrado con Ginobilli, sino que había estado con Fabricio Oberto, otro destacado exjugador argentino que también jugó en la NBA y fue parte de la Generación Dorada: “Acá me dice que era Oberto. Bueno, casi”, especificó la mujer.

Fabricio Oberto es un exjugador de baloncesto argentino.

Como era de esperarse, el tuit generó distintas reacciones en los usuarios que no pudieron creer la insólita situación que estaban leyendo. También estuvieron los que contaron anécdotas similares y viralizaron aún más la situación.

Los comentarios de los usuarios

Entre los tantos comentarios de los usuarios, muchos de ellos contaron anécdotas similares que vivieron. “Al papá de una amiga mia le presentaron a Madonna en un restorán de Nueva York y no sabía quién era. Le preguntó ‘¿Vos a qué te dedicas?’ Y ella le dijo ‘A la música, soy compositora y cantante’”, recordó una joven.

“Jaja, un amigo que jugaba al básquet se lo cruzó acá en rosario hace muchos años y le dijo Manu, yo soy tu ídolo”, contó un chico e hizo reír a muchos otros usuarios. “Hace muchos años saliendo de un boliche me crucé al cantante Juanes y le dije ‘Ay, sos igual al de Juanes’ y me dijo ‘Soy Juanes'. Me le c*gué de risa en la cara y me fui, pensé que era joda, después mi amiga me dijo que sí, que era, que estaba esa noche”, contó una chica.

“Tenés que contar que fue lo que le contestó él, nos morimos de intriga”, suplicó una usuaria. “¿Y el final de la historia?”, preguntó un hombre. “Jajaja, perdón, pero tu amiga es peor que Paola Argento”, bromeó otra chica.