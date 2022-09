Las redes sociales siempre son un particular espacio para el debate. Y sobre todo el famoso “microclima” de Twitter, donde las opiniones difieren e inevitablemente se chocan, generando interminables debates.

Estos últimos días, el ojo estuvo puesto en la jubilación para las amas de casa a partir de un tuit viral del usuario @sergiomuriseng1, quien compartió una vivencia que tuvo con su pareja y generó un polémico cruce entre usuarios.

“Mi mujer me re p*tea en todos los idiomas porque no le hice los trámites por la jubilación de ama de casa en su momento”, arrancó el usuario en su comentario, que rápidamente se volvió viral

“Cómo le explico que no me dejo mi convicción, que me pareció y me parece un afano cobrar sin aportar. Así fue, ¿soy un idiota?”, cuestionó el usuario, quien se plantó en su pensamiento y comenzó a debatir con otros.

El tuit viral.

Lo cierto es que, más allá de la controversial opinión, el tuit alcanzó los 340 retuits, poco más de 4.000 tuits citados con respuesta y más de 4.100 likes.

Las respuestas de los usuarios al viral comentario de Twitter

El particular tuit generó un polémico debate en Twitter, donde las aguas se dividieron y algunos salieron a bancar al usuario, mientras que otros -en su gran mayoría- lo criticaron fuertemente.

“Mi vieja hizo los trámites. Nunca me voy a olvidar como nos enojamos con mis hermanos por el tema. Deberían sacar todas esas jubilaciones. Que queden solo las que realizaron aportes. Hace muchos años que a cambio de votos empezaron a vaciar las cajas de jubilación. Así estamos”, comentó uno, indignado al igual que el autor del tuit.

Otros, siendo la amplia mayoría, lo criticaron. “Idiota no sé, bastante mala persona sí. Tu convicción no te permitió hacer los trámites de su jubilación, pero sí mentirle (probablemente durante décadas) y dejarla desamparada económicamente y dependiente de ti”, apuntó una usuaria.

Otra, cargó: “Tu convicción tampoco te impidió aprovecharte de su trabajo no remunerado para comer calentito y tener la casa y la familia atendidas mientras tú te ganabas esa pensión que ahora disfrutas y a ella le has robado. No sé ni cómo sigue a tu lado”.

El autor del tuit, finalmente, dio un par de descargos más sobre su pensamiento, y el debate continuó por horas. “La cantidad de gente que me putea porque dije que debe haber un plan para la jubilación de ama de casa es proporcional a lo que me chupa un huevo, lo que digan. Si aportaste podés cobrar, si no, a llorar a la iglesia. Todo lo demás es populismo con plata del estado para juntar votos”, cerró.