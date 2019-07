Kanchan Kumari, una adolescente de la aldea de Avgil, en el estado indio de Bihar, necesita un trasplante de riñón para sobrevivir después de que los médicos le diagnosticaran que sus dos riñones habían dejado de funcionar.



La chica tiene 16 años y es la mayor de cinco hermanos. Hace unos meses, cayó gravemente enferma y estuvo internada en varios hospitales antes de que sus papás decidieran llevarla de vuelta a su pueblo natal por no disponer con la plata para seguir el tratamiento.



Además, sus progenitores afirmaron que no estaban dispuestos a donar sus riñones a su hija ni tampoco van a buscar otros donantes.



"¿Quién le donará sus riñones? Es una niña", respondió el padre de la menor, Ramashray Yadav, a las preguntas de un reportero local.



El abuelo de la menor también descartó la posibilidad de que Ramashray done un órgano a su hija, insinuando que es el único sostén para su familia y, según afirma, no podría trabajar con un solo riñón.



Además de las dificultades para encontrar un donante, el costo de la operación de transplante ronda los 500.000 rupias (más de 7.000 dólares), un monto que la familia de Kumari no se puede permitir. Además, los doctores no dan ninguna garantía de que la adolescente sobreviva a la intervención.