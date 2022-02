Hay preguntas que cuando uno se hace, inmediatamente lo llevan a reflexiones totalmente impensadas. Preguntas filosóficas o de vida o muerte, no importa. Cuestiones que nos hacen pensar qué seríamos capaces de hacer en situaciones límites.

Una de estas preguntas son la que puso sobre la mesa un usuario de Twitter en su cuenta en la red social, y generó todo tipo de respuestas y más de 55 mil “me gusta” consechados. “Si te dijeran "apretá este botón y tenés 90% chance de tener plata ilimitada y 10% chance de morir instantáneamente" lo apretarías?” se preguntó el usuario @cafferatajm y estalló la red social de opiniones y ocurrencias.

Si te dijeran "apretá este botón y tenés 90% chance de tener plata ilimitada y 10% chance de morir instantáneamente" lo apretarías? — J. M. Cafferata ��♂️ (@cafferatajm) February 18, 2022

“Te gusta la ruleta rusa improductiva porque la plata en definitiva solo te resuelve unas pocas cosas, yo quizas me jugaría si la propuesta fuera "Tiempo ilimitado", lo q ya el mundo no tiene”, opinó tajante @kawajor.

Otro usuario, optó por el análisis de las posibilidades: “A ver, tienes 0.9∞ vs 0.1 -∞ si elijes tocar el botón. Pero tienes la vida de hoy si elijes no tocar. Entre la posibilidad de -∞ y cero. Cero es la opción ganadora”, sugirió @jeanpieranaya.“No vale la pena vivir después de no apretar el botón”, opinó @AgusRV1981, mientras que @emekimey expresó: “De un cabezazo lo aprieto”, contundente.

