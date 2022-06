En las redes sociales podemos encontrar cientos de publicaciones humorísticas por día, tuits y posteos cuidadosamente pensados para dejar una sonrisa en la cara de un usuario o hasta provocar más de una carcajada. Muchas de estas publicaciones son exitosas, pero tal vez las más graciosas son aquellas que no tenían la intención de serlo y luego se hacen virales.

Así lo demostró el usuario de Twitter @CthulhuSudaca, cuyo tuit se volvió viral en las últimas horas. El internauta capturó la atención de los usuarios en la plataforma del pajarito azul con una insólita foto que acompañó tan solo con las palabras "mientras tanto, en Palermo...".

.

La imagen es una captura de pantalla de una historia de Instagram. La identidad del usuario fue recortada, sin duda, para ahorrarle los mensajes que le habría provocado el momento viral. La foto es de un maple de huevos; hasta ahí todo bien, una imagen más que ordinaria que muchos argentinos conocen. Sin embargo, lo que causó sensación en las redes, fue el comentario con el que el joven oriundo del barrio porteño de Palermo acompañó la foto del maple.

"Fui a la tiendita a comprar huevos y en lugar de bolsa me dieron este eco-eggholder. AMO", se puede leer en la imagen viral. La reacción de los internautas fue inmediata, con la publicación superando los 100 mil "me gusta" y los cinco mil retuits en cuestión de horas. Pero, como siempre, fueron los comentarios con las reacciones de los usuarios lo que se llevó el premio.

"Cómo alguien puede tener conceptos como eco eggholding y no saber lo que es un maple, no puede ser real, esto jajaja", reaccionó una cuenta, replicando el sentimiento de los más de 3 mil usuarios que no pudieron evitar comentar en la publicación. "Lo que MÁS me duele es que no puedo discernir si esto es una sátira o alguien lo escribió de verdad", "¡¡¡Tengo un montón de eco- eggholder en casa, que top!!, ¡Jajaja, los de la despensa de mi barrio!", "No les digan que se llama maple, porque lo van a empezar a pronunciar 'meipol'", acotaron.

Más de un usuario expresó su incredulidad, no con el joven escrachado en el tuit, sino con los comerciantes que le vendieron huevos en bolsa en el pasado: "Ay, pero por favor. ¿En qué venía comprando huevos esta persona hasta hoy? Y eso que nací en Capital", "Chetos descubren el maple de huevos", fueron algunas de las reacciones de los internautas al momento viral.