Andrea Ivanova, una búlgara de 22 años, le contó a la prensa de su país que se operó al menos 15 veces durante el último año con la sólida intención de parecerse a la muñeca Barbie. Ella misma afirmó que es su sueño desde que era una nena y sus padres le regalaron el juguete.

A pesar de que no reveló todas las cirugías que se realizó, se conoce que tiene implantes en el pecho y glúteos. Aunque ambas partes de cuerpo son muy llamativas, lo que realmente la hizo famosa fue la intervención de sus labios.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron sus labios.

Lo que se agregó en sus boca fue ácido hialurónico. Asimismo, no lo hizo solo una vez, si no que en repetidas ocasiones. De esta manera, Andrea consiguió que su boca se vea como si fuera un implante que está sobre su cara y por la apariencia de la piel, la gente no deja de comentar que parece como si fuera a reventar.

Así quedo luego se las cirugías.

Sin embargo, todos los comentarios negativos que recibió no la hicieron sentir mal, ni la detienen en la búsqueda de ser cada vez más similar a la imagen que ella tiene sobre la famosa muñeca. Además, asegura que se siente orgullosa de su cambio.

“Todos tenemos el derecho de vivir y lucir como queramos, no es necesario para todos encajar en un estándar impuesto por otras personas. Es una decisión personal y nunca he temido expresarlo”, expresó Andrea Ivanova en una entrevista.

Quiere ser igual a la muñeca Babie: es su sueño.

Sobre la cantidad de cirugías a las que se sometió, la mujer admitió que no se acuerda el número exacto de intervenciones, ya que confesó que “ha perdido la cuenta”.

