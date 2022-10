En el último tiempo, se han desatado distintos debates en torno a los viajes en avión y si es necesario que las aerolíneas ofrezcan vuelos "sin chicos". En ese sentido, un joven grabó un video en donde se logra escuchar el llanto continúo de un bebé durante un viaje que duró 29 horas.

El encargado de revelar esta situación fue Henry Beasley. Este joven hizo en los últimos días un viaje desde Australia hasta Alemania y durante ese vuelo se sentó cerca de un familia que viajaba con un bebé.

En el vídeo, publicado en la cuenta de TikTok de la banda @balubrigada, que integra el joven, se pueden ver sus distintas reacciones ante los gritos del niño a lo largo de las 29 horas que duró el largo vuelo.

“Hola, bebé, ¿cómo estuvo tu vuelo?”, expresó el músico, que estaba unas filas adelante del niño que no paraba de llorar durante el viaje, que requierne una parada como mínimo, según explicó el Daily Mail.

“Potente comienzo”, escribió al principio el joven, mientras fingía tener un fuerte tic en un ojo. “El nene tiene pulmones”, fue otro de las comentarios. “Gran proyección”, ironizó el músico más adelante. El llanto variaba en intensidad y subía y bajaba octavas: “Uno extenso acá”, calificó con un 100 el momento en que el grito crece.

La grabación finaliza con el avión a oscuras. El joven músico vuelve a filmar su reacción, suplicando que terminara de una vez por todas el viaje. “Interpretación estelar, increíble resistencia. 10 de 10”, sentenció el muchacho.

El video se hizo viral en TikTok y en otras redes. Actualmente el clip cuenta con más de 12.4 millones de visualizaciones, 2.5 millones de me gusta y 31 mil comentarios de usuarios en las redes sociales que estaban tanto favor y en contra sobre esta postura de que se ofrezcan viajes "sin niños". Incluso hubo pasajeros pasajeros que no sólo lo desean, sino que hasta pagarían más por no tener que vivir esa situación.

"Todo el mundo salió de mal humor de ese vuelo", “Me ha pasado. Tampoco es divertido para nosotros”, “¿Crees que disfrutamos que nuestros chicos griten y que los que están a nuestro alrededor los escuchen? Absolutamente no”. “Deberían llamarse ‘vuelos para personas que eligen no tener hijos para vivir en paz‘”, "Eso es falta de consideración de parte de los padres, deben traerles algo para calmarlos", fueron algunas de las opiniones sobre este video viral de TikTok.