Desde hace varios días circula una noticia en Facebook que tocó los corazones de miles de millones de usuarios alrededor del mundo: la historia de una estrecha e inigualable amistad entre un hombre y un cisne.

Recep Mirzan, un turco de 63 años oriundo de la provincia de Edirne, se volvió reconocido en la famosa red social gracias a sus publicaciones junto a la exótica ave acuática, de la cual se sabe que es hembra y que nombró como Garip.

Garip es un cisne blanco, hembra, que vive felizmente bajo el cuidado del granjero desde hace 37 años.

Su historia despertó la curiosidad de tantos usuarios que llegó a oídos de la prestigiosa agencia de noticias estadounidense The Associated Press y contó en primera persona cómo se fundó aquella relación con el bello cisne.

Según contó al medio, todo comenzó hace 37 años, en 1984, cuando estaba viajando en su auto por la ruta, cuando no solo quedó hipnotizado por el ave, sino que además notó que tenía un ala rota. Fue entonces cuando su sensibilidad lo hizo estacionar sobre la banquina para rescatarla de posibles depredadores o una lenta y dolorosa muerte en soledad.

"Como amo a los animales, me dije a mí mismo que debería llevarlo a casa en lugar de dejarlo como presa de los zorros", contó Mirzan a The Associated Press, quien añadió: "Desde ese momento nos acostumbramos el uno al otro y nunca nos separamos".

Posteriormente, el hombre explicó que su primer razonamiento fue curarle el ala, y luego, ponerle un nombre. Garip que significa "extraña” y también se usa para describir a los seres que traen buena suerte.

Pese a su temor de que el ave se marchara una vez que su ala se recuperara, Garip lo eligió como su amo y amigo, y desde entonces jamás se alejó de su lado. Ahora que Recep está a punto de jubilarse y tiene más tiempo para trabajar en su granja personal y sus actividades diarias, el cisne lo acompaña fielmente a todas partes.

En tanto, el granjero contó que el cisne se volvió amigo de otros animales que habita allí, com. perros, gatos y gallinas, pero principalmente se hizo inseparable de él. "Comenzó a acompañarme a cada momento y entendí que ella había encontrado aquí su lugar en el mundo. Le hice su propia casa en un gallinero separado al otro que tenía. Y es feliz", expresó.

Los cisnes cantores pueden vivir durante décadas en entornos protegidos.

El oriundo de Turquía aclaró que enviudó hace unos años y que jamás tuvo hijos, por lo cual la compañía de su amiga se volvió uno de sus grandes motores de vida. "Desde 1984 nunca me ha dejado, ni siquiera durante las crecidas del río, que ellos aman y cuando podría haber elegido ir a nuevas tierras. Hemos envejecido juntos. Antes Garip era vigorosa pero ahora no lo es tanto y es lógico. Si ella muere antes que yo, le haré una linda tumba aquí, pero espero que vivamos juntos más años".

Según el Swan Sactuary del Reino Unido, los cisnes tienen un promedio de vida de 12 años en su estado salvaje. No obstante, en un entorno protegido pueden vivir hasta 30 años. Y Garip ha superado todas las previsiones.