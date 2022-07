Todos los días se conocen nuevas anécdotas a través de Twitter, algunas son divertidas y otras causan indignación entre los demás usuarios. En esta ocasión, fue una chica quien generó polémica en las redes sociales, luego de compartir la foto que le envió su novio antes de jugar un partido de fútbol.



Es común que los grupos de amigos organicen partidos a menudo, a pesar de que, muchas veces, no todos puedan asistir al juego. No obstante, la polémica llegó por si la opción de estar o no presente, depende de la persona o de su pareja.



Este martes, una joven santafesina se volvió viral luego de tratar de pollerudo a su novio. @LucreeRolon subió a su cuenta personal de Twitter, la foto que Joaquín le envió antes de jugar un partido de futbol con una leyenda sarcástica: “Mi novio: yo mando en la relación”.



Sin embargo, en la captura del chat se puede ver todo lo contrario. “Gracias por dejarme venir Lucre”, le mandó su pareja, junto con una foto de él dentro de la canchita.

Enseguida, el tweet generó revuelo en las redes sociales, ya sea por aquellos usuarios que se sintieron identificados y se etiquetaban entre ellos o por quienes aprovecharon para cuestionar la relación de la pareja.

.

Polémica por el novio pollerudo

Con más de mil retweets y 36 mil me gustas, la foto que Lucre Rolón compartió con humor en sus redes sociales terminó volviéndose viral. No tardaron en llegar mensajes como “que bajón estar en una relación así”, “que feo llegar a ese punto”, hasta incluso respuestas como “flaco pestañea si te pegan” (@davekeev).

Además, otros usuarios no pudieron dejar pasar por desapercibido el parecido entre Joaquín y el actor Macaulay Culkin. “Tu novio se escapó de la película Mi pobre angelito?”, compartió @Tomi_Gebhart, en referencia al protagonista del film, a lo que otro le contesta "con suerte se escapó de la casa de la novia".

Respuesta a tweet viral.

Un parecido a "Mi pobre angelito".

No obstante, a pesar de la identificación o el rechazo que generó en una primera instancia, Lucrecia aprovechó para aclarar que el mensaje fue con sarcasmo y que ella no interfiere en las decisiones de su pareja: “jajaajajajajajaja amiga por favor, como voy a permitirle o no algo!!!!, es humor”, respondió la autora de la polémica.