En los últimos días se viralizó la historia de un hombre que ganó casi 9 millones de dólares de la manera más insólita. Todo comenzó en la previa de Navidad, el afortunado se había reunido con sus amigos para celebrar la Nochebuena.

El sujeto identificado como Wilbur Brown asistió a la celebración que se realizó en una sede de una organización fraternal en la que participa en Oregón, Estados Unidos. En ese entonces, el hombre compró un ticket de lotería a 25 dólares.

El ticket en cuestión era un "megabucks" ("megadólares", por su traducción en inglés) que le servía a Brown para 26 sorteos, los cuales se extendían por varias semanas y dieron inicio el 25 de diciembre de 2021.

Las primeras semanas el hombre estaba atento a los sorteos, y al igual que otros cientos de jugadores, controlaba los números para saber si había resultado ganador o no, pero no esto no fue así después.

Los sorteos seguían pasando y él se olvidaba de revisar los números para verificar si su ticket había resultado ganador hasta que finalmente lo dejó a un lado por completo.

"Después de los primeros sorteos revisaba mi boleto. Simplemente me olvidé y no lo estaba revisando", contó el protagonista de la historia en diálogo con el canal KMTR Eugene.

Ganó de la manera menos pensada

Hace unos días Wilbur asistió a una nueva reunión de fraternidad y se acordó que había comprado el ticket para los sorteos. Después de ello, fue hasta una terminal de lotería de autopago y escaneó su boleto.

En ese momento el hombre no podía creer lo que la pantalla le estaba mostrando: "Ganador de lotería grande". Al instante Brown y sus amigos que lo acompañaban buscaron los resultados recientes del sorteo y comprobaron que el monto ganador era de 8.9 millones de dólares.

El hombre había ganado el octavo sorteo de los 26 que tenía con los números 15, 33, 34, 40, 42 y 47. La Lotería de Oregón, según consignó el medio citado, informó que Brown optó por recibir el pago de manera anual durante 30 años.

Al elegir esa modalidad recibirá un cheque anual por más de 200 mil dólares, a los cuales se le aplican los impuestos correspondientes.