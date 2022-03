Cada vez son más comunes las cuentas en redes sociales que se dedican a visitar restaurantes y compartir reseña. Un claro ejemplo de eso es la cuenta de TikTok @teniamoshambre. Pero unos de sus videos virales no hizo más que perjudicar a uno de los locales gastronómicos: escacharon al establecimiento por cobrarles el agua que le ofrecieron de cortesía.

A través de un clip de la red social china, la influencer llamada Daniela contó que tenía muchas expectativas en el restaurante Negroni, ubicado en Guadalajara, y acudió a celebrar un cumpleaños. No obstante, se llevó una decepción, ya que consideró que estaba sobrevalorado y además era muy caro.

"Un lugar del que teníamos muchísimas expectativas y nos falló. En nuestra reseña en Instagram les contamos de nuestra experiencia. Fuimos a celebrar un cumpleaños y no nos encantó. Muy caro y sobrevalorado", escribió junto a un video del lugar.

La joven detalló que al llegar les ofrecieron agua, la cual aceptaron, pero al recibir la cuenta se percataron de que les habían cobrado más de 400 pesos mexicanos por el agua natural y ni siquiera les dejaron la botella.

En un video posterior, Daniela señaló que sus seguidores no le creían que les hubieran cobrado el agua, por lo que decidió buscar el ticket. De inmediato, notó que en total le cobraron 470 pesos mexicanos (unos $2461) por supuestamente 2 botellas de agua.

"Fueron 470 pesos entre el agua mineral y el agua natural que les digo que nos ofrecieron, no fue como que nosotros pedimos, nos dijeron '¿Quieren agua natural o mineral?', y nos sirvieron", continuó su relato.

.

Y agregó: "Aparte está chistoso porque dice que pedimos 2 botellas de 600ml de cada una, pero no lo dejaron en la mesa, no sabemos si en realidad tomamos esa cantidad de agua, que la neta no creo porque si ven pedimos un aperol, una coca de dieta. No creo que hayamos tomado tanta agua", señaló la joven.

El video suma más de 150 mil reproducciones y algunos usuarios compartieron sus malas experiencias por cobros indebidos, mientras que otros señalaron que el agua natural no se debe cobrar.

.