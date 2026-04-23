Entró a robar en un restaurante y la cocinera lo apuñaló

Un violento intento de robo terminó con un delincuente herido y detenido durante la madrugada del pasado miércoles en un restaurante del centro marplatense.

Todo ocurrió en un reconocido resto bar ubicado en la calle Belgrano al 2400, cuando un hombre de 42 años ingresó al establecimiento con intenciones de robo en momentos en que el personal se encontraba realizando sus tareas habituales.

El sujeto abordó a dos jóvenes empleadas de 23 años que se encontraban en el sector de atención. Lejos de amedrentarse, las víctimas intentaron resistir el asalto y se produjo un tenso forcejeo en el interior del local. Fue en ese instante cuando la situación tomó un giro inesperado para el asaltante, quien no contaba con la reacción de una de las trabajadoras.

Cocinera

En medio de la lucha, una de las mujeres, que se desempeña como cocinera del lugar, tomó un cuchillo y se defendió del ataque.

Según confirmaron fuentes policiales, la empleada le propinó un corte certero en la zona del torso al delincuente para lograr que cesara la agresión y proteger su integridad física y la de su compañera de trabajo.

Tras el incidente, se dio aviso al 911 y efectivos policiales arribaron al comercio céntrico, donde encontraron al sospechoso herido. Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar para asistir al hombre, quien presentaba una lesión de arma blanca. Según el reporte oficial, el delincuente se encontraba consciente al momento del traslado, aunque "no lúcido", pero fuera de peligro.

El personal médico decidió su traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Allí recibió las curaciones necesarias bajo custodia policial mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes por el violento episodio en el restaurante.

La fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, tomó intervención en el caso y dispuso que se labraran actuaciones bajo la carátula de "robo en grado de tentativa". Asimismo, ordenó la presencia de los peritos de la Policía Científica en el local de la calle Belgrano para recolectar rastros y realizar las pericias de rigor sobre el arma blanca utilizada en la defensa.

Una vez que recibió el alta médica en el hospital, el imputado fue trasladado directamente a la Unidad Penal N°44 de Batán. Será indagado en las próximas horas.

Las dos empleadas de 23 años resultaron físicamente ilesas, más allá del lógico estado de shock vivido por el enfrentamiento.























