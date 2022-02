En tiempos de auge de las redes sociales, ser influencer suele tener muchos beneficios. Sin embargo, un restaurante no se dejó obnubilar por los seguidores de una joven que intentó comer gratis y le dio una lección que se volvió viral.

El hecho ocurrió en Australia cuando Elle Groves, una influencer que junto a su amiga Annie Knight administra la cuenta Two Teaspoons, le escribió por privado a un restorán para comer gratis. A cambio ofreció publicar críticas favorables en sus cuentas profesionales y personales.

.

Y si bien suele ser una práctica común en el rubro, pero en este caso, Groves y Knight acumulan más de 7000 seguidores y el establecimiento que esperaban "promocionar" tiene más de 23 500 seguidores.

El diálogo fue compartido por el crítico gastronómico John Lethlean y recorrió el mundo: "¡Hola chicos!. Mi amiga y yo tenemos una página de comida juntos, @twoteaspooons, vimos su restaurante y pensamos que se veía increíble. Nos encantaría venir y probarlo a cambio de algunas historias en nuestras cuentas personales y una publicación e historias en nuestras cuentas de la página de comida. ¿Estarían interesados en hacer esta colaboración? Si no, lo entendemos completamente. No podemos esperar a saber de ustedes XXX".

La respuesta del dueño del restaurante se volvió viral

En su respuesta, el propietario no perdió tiempo en decirle a Groves lo inapropiado que era su mensaje, debido a que los restaurantes están luchando por mantenerse a flote después del cierre por el Covid. Incluso le contó había aceptado un trabajo en sus "días libres" en un lugar diferente para pagarle a su personal.

"Oye, Elle disculpa por la demora... He estado lidiando la rabia. Peor cuando el Covid sigue siendo una gran cosa y afectó a las pequeñas empresas como la nuestra de manera devastadora durante dos años", respondió.

Y a modo de cierre: "Tal vez dedique un año más o menos y vea cómo se ve el panorama comercial, y vea si puede acumular suficientes seguidores para que sus 'colaboraciones' realmente beneficien a los lugares. Te acercas tan ingenuamente, cuando solo te beneficien a ti".

.

En diálogo con Daili Mail, Grove se defendió y afirmó: "Nunca hemos pedido a las empresas comida gratis, siempre les queda abierto lo que quieren ofrecer".

Además, la joven se puso en contacto con Lethlean y le pidió que borrara el posteo porque lo consideraba "bullying."

No obstante, el crítico subió la captura de pantalla con el mensaje "I just can’t resist sharing ( Simplemente no puedo resistirme a compartirlo)" y el hashtag #cuscúsparacomentarios, un popular movimiento de internet que expone a los aspirantes a críticos de alimentos e influencers que piden comidas gratis a cambio de una "promoción".

El movimiento se lanzó hace seis años por el galardonado bartender australiano Tim Phillips, quien estaba "harto" de la cantidad de "estrellas de redes sociales" que lo contactaban para obtener comida y bebida gratis.