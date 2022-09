Los taxistas no siempre están pendientes de todos los detalles cuando un pasajero se sube a su auto, ellos están todo el día trabajando y muchas veces tienen que resolver temas personales durante los viajes. Los conductores, la mayoría de las veces resuelven los inconvenientes a través de llamadas y ahora el sistema de bluetooth, que permite conectar algunas herramientas del celular con el coche, es muy útil y efectivo.

Sin embargo, no sólo son llamadas “decentes” y cotidianas, a veces también pueden tener charlas íntimas que no quieren compartir con otros y normalmente las hacen cuando están solos y tranquilos. Pero este no fue el caso de un taxista mexicano que estaba teniendo una conversación “amorosa” con una joven, agendada con un nombre un tanto polémico, se olvidó el bluetooth abierto y fue filmado por uno de sus pasajeros.

El joven que lo grabó se llama Yael Robles, registrado en Tik Tok como @yaelrobles518, que vive en México y decidió compartir el posteo en la red social con un tono humorístico.

En el video se ve al conductor presionando un botón de la radio y en la pantalla una llamada que estaba teniendo con una muchacha agendada como “Milf cachonda...”.

El posteo rápidamente se hizo viral y ya tiene más de 2 millones de vistas, y miles de reacciones y comentarios.

“El taxista: me lo mando un amigo”, “Un hombre de cultura”, “Que buenos gustos los del hombre”, “Jajaja me paso ayer”, “Me daría gracias porque podría ser yo”, “Si a mi me pasa eso dejo la profesión”, “La canción que usaste para el fondo le da el toque perfecto”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

Este tipo de situaciones incómodas pasan constantemente, y no solo en los taxis, en cualquier momento, lugar y profesión. Lo importante es pasar de página y dejar la incomodad atrás lo más rápido posible y luego reírse y tomárselo con humor. Estas cosas son las que nos advierten y nos alertan a estar más atentos para que no nos vuelvan a ocurrir, pero a todos nos puede pasar. ¿No?