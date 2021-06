El surfista Ryland Rubens es reconocido por su impecable habilidad sobre la tabla de surf, por lo que muchas de sus participaciones y exhibiciones son virales en las redes sociales. Sin embargo, en este caso se convirtió en furor por otro motivo.

Es que, en el marco de la competición Regional Wave Of The Winter, Rubens atrajo otra vez la atención, pero por una razón muy diferente: si miras de cerca el lado izquierdo, verás un extraño objeto y muy grande persiguiendo al surfista.

El video, publicado en Instagram el pasado 18 de marzo, muestra al surfista montado en las olas en San Diego, al sur de California, pero también aparece una misteriosa criatura tiene una apariencia realmente extraña, especialmente dada su forma casi de araña, con cuatro patas largas. Incluso segundos después se puede apreciar una segunda criatura o tal vez la continuación de la primera, por lo que realmente seria enorme.

¿Qué es la tenebrosa criatura?

"Bastante emocionado de tener un videoclip sentado en la primera posición en el sitio web de @surfline en este momento”, dice la descripción que acompaña el video publicado por el productor de cine Chris Gabriel en Instagram. “Aún más emocionado por los chicos, manteniendo presionada la ciudad natal de San Diego con algunas ondas sólidas ingresadas en la Ola regional del invierno. En orden de presentación en. ¿Quién ganará el SoCal Wave Of The Winter de este año?”.

Muchos especularon que el extraño objeto podría ser una especie de criatura marina procedente de lo más profundo de nuestros océanos y que por motivos que desconocemos ha emergido, mientras que otros han ofrecido interpretaciones más surrealistas, como un pterodáctilo submarino y que sea un ser extraterrestre.

Pero los más escépticos no comparten estas opiniones, y aseguran que no es más que un gran grupo de algas que ha sido arrastrado desde el fondo del océano. Hay que reconocer que el objeto en si es ciertamente extraño, especialmente dada su apariencia casi de araña, por no mencionar lo que posteriormente parece ser su cola.

Lamentablemente, no hay mucha más información al respecto ni tampoco más imágenes que confirmen su verdadero origen. Lo que aparece en el video probablemente seguirá siendo un misterio.