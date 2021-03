Hay historias que merecen ser contadas por la fuerza de superación o las enseñanzas de su protagonista y esto es lo que pasa con Ruthie Shusther, de 100 años, quien trabaja hace más de 50 años en un McDonald's en Pittsburgh y lejos de querer retirarse, tiene una vida muy activa.

La historia enterneció a los usuarios y se volvió viral a través de las redes sociales. Según contó Ruthie, antes de la pandemia del coronavirus solía salir a bailar, al menos, cuatro veces por semana y ahora quiere retomar esa costumbre.

"Los viernes vienen unos 30, y todos cantamos You are my Sunshine. Todos la cantamos, todo el mundo viene", afirmó.

La anciana nunca puso la edad como una excusa para nada y afirmó que continuará en su puesto en la casa de comidas rápidas hasta que le de el cuerpo.

La señora quedó viuda hace 50 años y desde ese entonces ella se paga todos los gastos sin pedirle ayuda a ningún familiar.

Así MCDonald´s anunciaba el cumple 100 de Ruthie.

"Me gusta trabajar. Me pagan. Pago mis facturas, y eso es bueno. Nunca he tenido mucho dinero, pero siempre he tenido suficiente. Así son las cosas", afirma.

La compañía le dedicó un video que emocionó a todos en Twitter y generó miles de comentarios.