Un hombre desnudo recorre las redes sociales en México. En las últimas horas, un insólito video se viralizó entre los usuarios mexicanos de Tiktok, en el cual se puede ver a un hombre, completamente desnudo, intentando detener una camioneta. Las teorías sobre sus motivos se dispararon, pero la historia real resultó ser más alocada de lo que podrían imaginar.

El video fue capturado en el estacionamiento del Motel Shanghai, un popular sitio de encuentro en la colonia Villa Encantada, localidad del estado mexicano de Puebla. Uno de los tantos testigos que se encontraban en las proximidades y presenciaron la extraña escena atinó a grabar. En el video se ve cómo el hombre, al natural, se aferra del capot de la camioneta gris mientras esta intenta salir del motel:

Curiosos, los internautas de TikTok se pusieron manos a la obra para intentar descubrir el contexto de las extrañas imágenes. Ya que era una mujer quien manejaba la camioneta, y testigos en la escena que comentaron sobre el video viral afirmaron que el hombre le gritaba que regrese a la habitación, los usuarios de la red social china llegaron a la conclusión que se trataba de una infidelidad.

Pronto, la noticia llegó a los medios locales, donde el mismo protagonista del video logró establecer comunicación y limpiar su nombre al contar la verdadera historia. Según informó en diálogo con Imagen Noticias, se encontraba en el motel con una prostituta, quien en medio de su servicio tomó sus pertenencias e intentó huir con su auto:

"Me querían robar el vehículo… Solo perdí una bolsa con mi cartera, una tableta y cosas personales", explicó el hombre en su entrevista. El hombre declaró a los medios que recibió ayuda de algunas personas locales que se encontraban presentes, gracias a quienes logró recuperar su vehículo, pero no gran parte de sus pertenencias.

A pesar de que su imagen desnuda está recorriendo las redes sociales, el protagonista del video viral solo expresó alivio de conservar su auto y su salud: "Lo único que me importa a mí es mi integridad física, recuperé mi vehículo. Todo está bien, no pasó a mayores, cosas materiales van y vienen… ya yo tomaré mis medidas. Mi imagen me vale gorro, no le pido nada a nadie ni nadie me da nada gratis", afirmó.

El "nudista de Puebla" aseguró que ya inició una denuncia contra la mujer que le robó, pero no tiene prisa en dar de baja el video que ya da vuelta al mundo.