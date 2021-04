Morgan Freeman siempre tuvo una vocación para ayudar a los demás y en este caso, se asoció con la Coalición Creativa para tratar de animar a la población para vacunarse contra el coronavirus.

El actor ganador del premio Óscar en 2005 por Million Dollar Baby aseguró públicamente que recibir la inoculación para protegerse del covid-19 es la decisión correcta y es lo que hará que el mundo sea más seguro.

Con su clásica risa, el también director estadounidense de 83 años grabó un video en su bilioteca en la que envió un mensaje a sus seguidores.

"No soy médico, pero confío en la ciencia. Y me han dicho que, por alguna razón, la gente confía en mí", dijo afirmó uno de los protagonistas de la triología de Batman junto a Christian Bale y Michael Cane. "Así que aquí estoy para decir que confío en la ciencia y me vacuné. Si confías en mí, te harás vacunar", agregó.

"En matemáticas, se llama propiedad distributiva. En las personas, se llama cuidarnos unos a otros", implora.

"Ponte la vacuna. Ayúdanos a hacer de nuestro mundo un lugar seguro para que disfrutemos de nuevo. Por favor", continuó Freeman, quien se quedó con el premio Globo de Oro por su destacada actuación en Driving Miss Daisy.

En uno de los comentarios uno de sus seguidores le recordó un video de TikTok que se hizo viral en la que el legendario actor fue entrevistado en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

En un segmento de ella, conductor notero lo reta a que se anime. "Amo tu voz y todos aman tu voz, y me preguntaba ¿Cómo sonaría tu voz si estuvieras en helio?”, le consulta.

Luego de ello Freeman y Follow aspiran helio de un globo rojo y empiezan a dialogar con sus voces claramente afectadas por el efecto el elemento químico.

"¿Quieres ir al espacio algún día?" y Freeman, sin poder contener la gracia que la causaba hacer eso a pesar de su edad, le contesta. "No debería estar haciendo esto", provocando la carcajada de la risa del conductor y el staff que le hacía reverencias.

Esa grabación se hizo rápidamente viral a través de las redes sociales, superando ampliamente el millón de reproducciones.