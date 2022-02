Una promoción de un restaurante de Estados Unidos llamó la atención de un dúo cómico de TikTok, conocido como @cheekyboyos, y decidieron llevan adelante un insólito desafío que los volvió virales.

Los protagonistas del video son Coy Wickey y Brian O’Donnell, quienes conforman una cuenta humorística en la red social que tiene más de 10.9 millones de seguidores

El clip muestra a los dos jóvenes llegando a un local de una conocida cadena de restaurantes disfrazados como un bebé y su padre para conseguir una comida gratis.

El posteo, títulado "Go to IHOP disguised as a baby and try to get a free kids meal” (Ir a IHOP disfrazado de bebé e intentar obtener una comida para niños gratis, en español), ya consiguió más de 9,5 millones de reproducciones y 955,000 me gusta desde que fue publicado el pasado 17 de febrero.

De acuerdo a lo informado por el sitio Daily Dot, IHOP lanzó reciéntente una promoción en las que los clientes pueden obtener una “comida gratis válida para menores de 12 años del menú infantil por tiempo limitado en establecimientos seleccionados”. En este caso el horario es entre las 16 y las 22.

Tras ser desafiados por un seguidor, el video de TikTok muestra a O’Donnell completamente vestido como un recién nacido y Wickey actuando como su padre empujándolo en un cochecito de bebé.



El video se volvió viral porque el tiktoker se salió con la suya

Luego, O’Donnell aparece succionando un chupete y oculto bajo una manta, acompañado de Wickey mientras hacen su ingreso al local que luce vacío.

Una vez sentados en la mesa, el mesero, que no advierte la situación, les toma la orden. “Para el bebé, solo unas tiras de pollo”, dice Wickey, a lo que el mozo responde consultándole si quería salsa de manzana con la orden y hasta le dice "bebé" a O’Donnell en un tramo de la conversación.

Al final de la comida, los tiktokers muestran el ticket en el que se ve que no le cobraron las tiras de pollo que consumió O’Donnell. De esta forma, solamente abonaron por el pedido de Wickey. Además, se puede leer en la cuenta palabras “KidsEatFree” (NiñosComenGratis, en español) escritas en la parte donde debería aparecer lo que comió “el bebé”.

Y si bien es normal que este dúo cumplan con insólitos desafíos de sus seguidores, de acuerdo a los comentarios, este fue “hasta el momento el video más raro que hicieron”.

Además, tras la viralización del hecho, Daily Dot se puso en contacto con el restaurante, pero hasta el momento desde el establecimiento no hicieron comentarios.