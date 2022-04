TikTok no deja de sorprendernos por su contenido de lo más variado: podés encontrar desde eventos paranormales hasta tutoriales para hacer compras. Pero un ingeniero encontró en la plataforma una herramienta ideal para enseñar matemáticas.

Su nombre es Chacho, es de Guatemala, se convirtió en una estrella en YouTube, TikTok y otras redes sociales y ahora se volvió viral por compartir una fórmula para saber le gustás a alguien: “¿Le gustas o no le gustas? ¡Aplicando matemáticas!”, se titula el vídeo que ya acumula casi 100.000 visualizaciones.

De esta forma, el influencer demostró que la matemática, una disciplina esencial para las ciencias exactas, también se aplica en múltiples áreas y está presente hasta en lo más básico de la vida cotidiana.

Fue así que Chacho compartió una curiosa fórmula-ecuación para establecer la compatibilidad de posibles parejas y determinar si alguien gusta o está enamorado de otra persona.

En clip podemos ver que la variable imprescindible para descubrir si le gustas o no a esa persona es si muestra o no interés en ti y, en cuanto a la operación matemática, utiliza una regla de tres simples.

"Con esto estamos indicando, estimados amigos, que si no te busca, definitivamente, no le gustas", dice el ingeniero. "Y recuerda que no lo digo yo, lo dicen las matemáticas", cerró.

El video tuvo gran repercusión y los usuarios comenzaron a dejar comentarios con sus opiniones al respecto. “Si bien las matemáticas en teoría son exactas, la vida no lo es y nadie es totalmente exacto o perfecto. ¿Todos tienen la vida que quisieran? Definitivamente no. El razonamiento matemático está bien aplicado, pero no es aplicable a la vida. Todos somos humanos, pero ninguno igual”.

“Es bueno reírse de vez en cuando. El video no tiene nada que ver con las matemáticas. Es un chiste algo original en mi opinión con el objetivo de entretener, solo eso”, indicó otra persona.