Nadie puede negar que "Dragon Ball" ha conseguido romper todo tipo de récords, logrando convertirse en uno de los animes con más fanáticos alrededor de todo el mundo.

Desde hace años que sus aficionados siguen al pie del cañón la serie de televisión, por lo que nunca se perdieron ningún capítulo. Su fanatismo por el manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama, es realmente inmenso.

Sin embargo, hubo un pequeño -o enorme- detalle que se les pasó por alto a unos cuantos. En los últimos días, un usuario de TikTok compartió con sus seguidores algo que nunca había notado, y varios coincidieron con él.

Algunos de los personajes históricos de "Dragon Ball".

Fue el internauta conocido en las redes como "Yeltrack", el responsable de sacar a la luz ese detalle que a más de uno dejó completamente sorprendido: descubrió que todos los personajes tenían las mismas caras.

Al notar esto, el fanático del anime japonés se volvió rápidamente viral, y tanto él como el resto de los aficionados, se mostraron anonadados, sin poder entender cómo fue que no se dieron cuenta antes.

El usuario viral tiene una cuenta de TikTok especialmente dirigida a "Dragon Ball Z" -en donde sube todas las últimas novedades del histórico animé-, por lo que no fue para nada difícil recolectar a los distintos fanáticos para mostrarles su hallazgo.

"A ver que es esto?", comenzó diciendo el tiktoker, mientras hacía un duo con otra cuenta que mostraba las caras de todos los personajes. "Utoku, vale. Le quita el pelo... ¿Qué? ¡Son todos iguales, no puede ser!", continuó diciendo el joven, mostrándose completamente sorprendido.

La reacción de los fanáticos de Dragon Ball Z

Luego de ver el video, una enorme mayoría reaccionó de la misma manera que el usuario "Yeltrack", y no dudaron en compartir su enorme sorpresa.

"Me niego a creerlo. Mi infancia no será destruida por un TikTok", comentó indignada una fiel seguidora del anime, quien, aparentemente, hará como si no hubiese visto nada.

Por otro lado, varios coincidieron en que, en algún momento, sus madres se lo habían dicho. Sin embargo, en aquel entonces, ellos decidieron no creerles. "Mi mamá tenía razón. Son todos Goku", escribió una usuaria, y una gran parte de internautas coincidió con ella. "Mi mamá no estaba equivocada. Y yo que nunca le creí", confesó otra.

Uno de los fanáticos, por su parte, lanzó una teoría, la cual fue apoyada por varios de los seguidores de "Dragon Ball Z": "Esque es un dibujo japonés, y la teoría de que todos los japoneses son iguales es real", escribió.