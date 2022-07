Las inmobiliarias cada vez exigen sumas más altas para ingresar a un departamento. “Tenés que vender un riñón y dejar de comer por seis meses”, publico una joven de La Plata, indignada por el extravagante número que requiere para acceder, y generó polémica en las redes sociales.

Tras una inflación mensual superior a los 5 puntos, sumada a la escasa oferta de inmuebles, generó que los precios suban sin freno. Cada día, se vuelve más difícil que los sueldos logren adaptarse a los elevados números que proponen los propietarios y las inmobiliarias.

En esta ocasión, fue una usuaria de Twitter quien difundió los gastos que debería abonar de querer entrar a un departamento en la ciudad de las diagonales. “Tenés que vender un riñón y dejar de comer por al menos 6 meses”, publicó Victoria Iseas, junto a una foto del extravagante resumen.

La insólita suma para ingresar a un alquiler en La Plata.

Solamente para ingresar, la joven periodista tendría que abonar un total de $217.200, más los impuestos de agua y expensas. En los gastos se detalla: Informes ($12.000); Certificación de firmas ($13.000); Depósito ($42.000); Honorarios ($105.000); Timbrado ($3.200) y 1.er mes ($42.000).

El elevado número generó opiniones contrarias en la red social, dado que hay quienes lo consideraron justo o injusto, según a quién representen. Lo cierto es que, la sanción de la Ley 27.551 no parece haber dejado satisfecho a ninguno de los actores involucrados.

De acuerdo al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, la suba anual de alquileres en CABA llega al 60,7%, 93,3% y 77,8%, según se trate de departamentos de uno, dos o tres ambientes. Mientras que, si se tiene en cuenta desde julio de 2020, el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba determinó un aumento del 241% en zona norte del Gran Buenos Aires y 207% en zona sur.

Polémica por el precio de los alquileres

El pago que le pidieron a la usuaria platense abrió el debate en Twitter sobre cuál es el precio correcto para ingresar a un alquiler. No tardaron en llegar mensajes como: “Es una estafa, directamente un robo”; “Ya ni les importa cuánto ganas, van por todo”; “Sumale que seguro es todo en efectivo”, entre otros.

“Los honorarios que pedían JAJAJAJAJAJAJAJAJA tienen que arder todas las inmobiliarias, todas”, compartió @CasluBerenjena. Mientras que, al respecto, otra usuaria explicó: “Los honorarios supuestamente se calculan sacando un 5% del total que te da calcular el valor del alquiler por los meses que tengas de contrato. Ejemplo: Si el alquiler sale 10 mil, 36 meses de contrato, son $360 mil. El 5% de eso es 18 mil”

Respuesta a tweet viral.

Además, otros usuarios comenzaron a publicar sus propias experiencias. Mely Maiar, por ejemplo, compartió un resumen con “los precios irrisorios” para la entrada, donde debía abonar una suma mayor a los 230 mil pesos.

Precio de entrada a un alquiler.

No obstante, hubo personas a las que no les pareció excesivo. Walter Bonifazio comentó: “Alquiler de un local. Expensas del local. 3 o 4 empleados. Impuestos varios. Expertise en el tema. Publicaciones. No son dos mangos, sino probá de poner vos una inmobiliaria”.