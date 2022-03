El 2022 hasta el momento no parece ser el mejor de los años para tener citas. O al menos eso es lo que piensa una joven chilena que tuvo una desastrosa experiencia en un bar. Tras el episodio, decidió compartir la historia en Twitter y rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando ambos jóvenes habían acordado tener su primer encuentro. Pero nada transcurrió como lo esperaban, al punto que la chica se hizo cargo de la cuenta y le rogó al muchacho que se retire.

La usuaria de la red social del pajarito, conocida como La mamá de Luke, reprodujo el diálogo con su cita y causó furor: recibió cientos de comentarios, más de 3 mil "retuits" y ya superó los 70 mil "me gusta".

"Hoy tuve la cita más corta de mi vida. Me habían traído recién mi 2da cerveza y no me pude resistir", comienza la publicación, que continúa con el intercambio final con su cita fallida.

— mira, a este punto creo que ya sabes que esto no está funcionando para mí.

—sí, entiendo, ¿pedimos la cuenta?

— no te preocupes, yo pago.

—¿me voy?

—POR FAVOR, SÍ.

Pero el desastroso encuentro no tenía otro destino, pues el primer cruce de palabras fue un claro indicio: la muchacha había llegado primero y se pidió una cerveza, y cuando el joven llegó le cuestionó su elección: "Esa cerveza no es de otoño", le dijo y ella le contestó que le "gusta incluso cuando hace frío". Pero para él no fue suficiente: "Pero deberías tomar una negra mejor", le retrucó y ella cerró:"Si prefieres negra, pídete una. Me gustan más las IPA."

Luego, le cuestionó que tenga el perfil de Instagram en privado y también sus planes de conocer Europa.

A continuación, consideró que llevaba demasiado tiempo soltera (más o menos 4 años), pese a que él hacía 6 años y medio que no tenía una pareja estable. "Ahí fue cuando le dije que esto no iba a ninguna parte y que yo iba a pedir la cuenta, pero que no se tenía que quedar mientras yo terminaba mi cerveza (recién traída) porque yo pagaba la cuenta. Que por favor se fuera", continuó con su relato.

La conversación completa de la cita viral

Voy a echar el chisme. Llega al local después que yo y yo ya había pedido una IPA.

- Esa cerveza no es de otoño

- ah, pero es que me gustan incluso cuando hace frío.

- Pero deberias tomar una negra mejor

- Si prefieres negra, pídete una. Me gustan mas las IPA. — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022

Siguiente tópico:

Él: a dónde quieres viajar?

… antes de que me de chance de responder:

Él: dentro de Chile, me imagino

Yo: la verdad es que ya conocí casi todo lo que quería aca, me faltan las torres e Isla de pascua, pero lo pospondré un rato — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022 Él: pero a donde? Europa? Está sobrevalorado.

Yo: has ido?

Él: no, pero eso escuché. Solo van los cuicos ������ — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022 Él: 6 años y medio ��

Yo: pero tienes más tiempo que yo, por qué te sorprenden mis 4 años?

Él: porque yo pololee mucho tiempo y tú no.

Yo: bueno, eso es relativo.

Él: solo dicen que es relativo los que no tienen para argumentar — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022 Conclusión: es dificil tener citas en el 2022.



Ese fue el chisme de la noche, chiques. pic.twitter.com/gqbcy6MDR8 — La mamá de Luke (@LaMamiDeLuke) March 23, 2022

Las respuestas más divertidas