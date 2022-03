Muchas veces las redes sociales son usadas como “catarsis” para los usuarios, donde comparten en sus perfiles diferentes situaciones de la vida cotidiana y exponen sus experiencias que luego son juzgadas, de diferentes maneras, por la comunidad de internautas.

Es el caso de @MCandelaRuano quien se define en su perfil como “Boga y profe UBA. Doctoranda UP. MPD”. Puede que alguna vez te haya pasado de querer “levantarte” a alguien y después cruzarlo en alguna situación de la vida cotidiana y querer matarte. Un vecino, un amigo de tu hermano o hermana…o un alumno.

.

“Nunca voy a olvidar el día que encare a un pibe en un bar y al martes siguiente lo tenía de alumno”, twiteó @MCandelaRuano, un mensaje que llegó a los 75,2 mil Me gusta y casi mil retuits. Rápidamente la publicación comenzó a llenarse de comentarios riéndose y contando anécdotas similares.

Nunca voy a olvidar el día que encare a un pibe en un bar y al martes siguiente lo tenía de alumno. — María Candela (@MCandelaRuano) March 15, 2022

“Conocí a un pibe en un finde de escapada a Colonia del Sacramento. Pegamos tremenda onda, nos vamos juntes del pub. De vuelta en Buenos Aires y resultó que era abogado también, estaba en pareja hacía mil y era el profe de mi ex con quien todavía estábamos enfriando el vínculo”, compartió @CaRiveroArtus.

Conocí a un pibe en un finde de escapada a Colonia del Sacramento. Pegamos tremenda onda, nos vamos juntes del pub.

De vuelta en BsAs resultó que era abogado también, estaba en pareja hacía mil y era el profe de mi ex con quien todavía estábamos enfriando el vínculo. — Carina Rivero Artus (@CaRiveroArtus) March 16, 2022

“Estábamos en la secundaria, ciudad de 40 mil habitantes no salgo un sábado, al otro día mi amiga (somos primas segundas aparte) me dice que se había re enganchado con un pibe... Cuando me dice el nombre le digo boludaaa es primo segundo nuestrooo. El tiempo lo disolvió todo”, recordó @no_viluzyentre.

Estábamos en la secundaria, ciudad de 40mil hab, no salgo un sábado, al otro día mi amiga (somos primas segundas aparte) me dice que se había re enganchado con un pibe... Cuando me dice el nombre le digo boludaaa es primo segundo nuestrooo. El tiempo lo disolvió todo — Jimenita (@no_viluzyentre) March 16, 2022

“En la Facultad de Arquitectura de La Plata tuve una profe/ayudante que llegaba todas las mañana bastante desmejorada y con lentes de sol o de algún color. Al tiempito la encontramos en una fiesta, bailando arriba de una barra como chica speed, iban en la camioneta en tour…”, describió la inusual situación @mendigodeldoque.

En la facultad de arquitectura de La Plata tuve una profe/ayudante que llegaba todas las mañana bastante desmejorada y con lentes de sol o de algún color. Al tiempito la encontramos en una fiesta, bailando arriba de una barra como chica speed, iban en la camioneta en tour… — Seba87 (@mendigodeldoque) March 16, 2022

“Yo le invité un trago a una mina en un bar (por primera vez) todo piola quedamos en vernos en otro momento. Al otro día vi y era la madre de una amiga... Me arrepiento de no haberle escrito porque amiga, amiga no fue jajajaj” re

El martes en clase pic.twitter.com/wj6vG2BTWs — Led Tasso (@LedTassoGrey) March 16, 2022

pasó la incómoda situación que vivió el usuario @El_Nombre_Facil.

Yo le invite un trago a una mina en un bar (por primera ves) todo piola quedamos en vernos en otro momento, al otro día vi era la madre de una amiga... M e arrepiento de no haberle escrito por qué amiga amiga no fue jajajaj — Es (@El_Nombre_Facil) March 16, 2022

.