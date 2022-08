Una joven cordobesa se volvió viral en Twitter porque compartió la curiosa anécdota que tuvo que pasar con su mejor amiga. Todo empezó cuando la protagonista se empezó a sentir mal, se dio cuenta de que tenía un brote de alergia y se sacó una foto.

Decidió enviársela a su amiga con un mensaje. "No amiga, la verdad ni me dolió, osea me puse mal un rato, pero ya está, pensé que iba a ser peor", escribió, pero no esperaba que la imagen trascendiera.

Su amiga, en lugar de solo contestarle el mensaje, decidió publicarlo en su cuenta personal de Twitter (@jjulianaortiz). Enseguida la publicación se hizo viral y ya cuenta con 15 mil retweets, 4537 tweets citados y 154 mil "me gusta".

*no amiga la verdad ni me dolió ósea me puse mal un rato pero ya está pensé que iba a ser peor* pic.twitter.com/WhFrI5sL4j — �������������� ���������� �� (@jjulianaortiz) August 2, 2022

Cuando la protagonista, llamada Julieta Forcato, se dio cuenta de la repercusión que tuvo la anécdota, publicó un tweet en su cuenta (@juliforcato) aclarando lo que sucedió: "Tuve un brote de alergia, me fui a casa urgente para que no me vea nadie con la cara así". Lo publicó junto a dos capturas de pantalla del primer tweet. En poco tiempo ya tiene 2.456 retweets, 513 tweets citados y 136,5 mil "me gusta".