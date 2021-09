Los X-men son un grupo de superhéroes ficticios creados por Marvel Comics. Hicieron su aparición por primera vez en septiembre de 1963. Con el paso de las décadas se convirtieron en una de las franquicias más exitosas y reconocidades de la editorial. En la década del 90 se popularizaron aún más con una serie animada que en Latinoamérica se conoció como Los hombres X, inició en 1992 y tuvo cinco temporadas, y está disponible en Disney Plus.

A principios de siglo saltaron del papel a las pantallas cinematográficas con el esteno de la primera película en el año 2000. Así se inició la primera trilogía de películas que introdujo a los personajes: Wolverine (Hugh Jackman), Rogue (Anna Paquin), Charles Xavier (Patrick Stewart ), Magneto (Ian McKellen), Jean Grey, Cíclope, Tormenta (Halle Berry), Mystique, entre otros. Unos años después llegarían las precuelas que le darían un cambio a algunos aspectos de la historia.

En estas precuelas uno de los personajes que se introdujo fue el de Quicksilver, quien también ha tenido participación en otras franquicias de Marvel como Los Vengadores y Wandavision, y al igual que otros protagonistas de la historia ha despertado la pasión de millones de fanáticos en el mundo, tanto así que un adolescente de 15 años se animó a ser uno de ellos.

Evan Peters fue el actor que le dio vida a Quicksilver en la saga X-men.

Lo más común para simular ser uno de estos personajes ficticios es hacer un cosplay de ellos, esto es disfrazarse y lookearse como uno de los protagonistas de animaciones, películas, series, videojuegos, entre otros. Pero este adolescente de 15 años decidió ir más lejos y se inyectó mercurio en uno de sus brazos para ser como Quicksilver.

La radiografía del adolescente muestra el mercurio. (Gentileza: The Mirror).

Según informó The Mirror, el caso médico fue dado a conocer por el Centro Nacional de Información Biotecnología. Para convertirse en en su personaje favorito, el joven utilizó la sustancia de un termómetro y se la inyecto en su brazo en tres oportunidades. Sin embargo, esta acción no salió como esperaba y le provocó una úlcera que no lograba cicatrizarse.

Los médicos consiguieron extraer el elemento químico del cuerpo del adolescente y este no resultó envenenado. Según informó la prensa local, esta no es la primera vez que el joven muestra interés por convertirse en superhéroe porque tenía un "historial de múltiples picaduras de araña para simular a Spiderman".

Debido a este historial, el joven recibió asistencia psicológica para determinar si sus acciones se dieron por "problemas psiquiátricos", pero los estudios determinaron que no fue así y que tenía un "coeficiente intelectual normal".