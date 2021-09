El choripán es uno de los cinco mejores sándwichs del mundo, según la página de reseñas gastronómicas Taste Atlas. Este manjar argentino se posicionó en cuarto lugar, de un total de 12 oriundos y tradicionales de diferentes países. Cientos de personas disfrutan de él en espacios públicos como plazas o estaciones de tren, sin dudas, es un clásico irresistible. Sin embargo, en las últimas horas un chica contó en Twitter que se comió uno de ellos, pero en realidad no debía hacerlo por un increíble detalle.

Twitter es la red social del pajarito que tiene más de 322 millones de usuarios y en la que a diario hay historias de las más insólitas que se viralizan. No sólo las capturas de WhatsApp recorren la aplicación, sino también los tuits que sintentizan una anécdota en menos de 280 caracteres. Así lo hizo una joven que sorprendió a los internaturas.

"Che recién acabo de caer en que me comí un choripán jajaja. Todo normal, si no fuera vegetariana hace tres años", publicó en su cuenta de Twitter la usuaria @milisemeria. Además compartió una foto en la que se la ve con el sándwich en la mano. Esta situación se viralizó rápidamente que superó lo 134 mil me gustas y tuvo más de 4300 retuits.

Ante esta situación la joven recibió cientos de comentarios en los que les recomendaban la opción del choripán vegano y en otros algunos usuarios contaron una experiencia similar, pero que al comer carne nuevamente se descompusieron.

"A toda la gente que le pasó, ¿no les hizo mierda el estómago? Porque yo una vez confundí jamón vegano con el normal y juegué al fulbito cinco con Jesús del dolor de panza que tenía", le respondió una usuaria.

Otra contó que se clavó una hamburguesa de una reconocida cadena de cómidas rápidas "después de cuatro años de ser vegetariana" y terminó internada con "suero".

"Fui vegetariana por casi tres años y una vez llegué re demacrada a lo de mi amiga y sólo tenía nuggets para comer. Me clavé como diez y hasta el día de hoy le lloro a esos pollitos", recordó otro usuario.

Estas no fueron las únicas experiencias, algunas personas que son vegetarianas y consumieron carne de forma involuntaria terminaron con "diarrea" o con dolores de estómago muy fuertes. Aunque otros señalaron que les había pasado lo mismo con algún familiar o amigo que no consume productos derivados de animales hace varios años.

