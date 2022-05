En tiempos donde las críticas y los escraches son moneda corriente en Twitter, una publicación viral se marcó la diferencia y, además de generar conciencia, compartió información esencial para tener una sociedad más inclusiva.

Todo comenzó cuando una mujer fue a una cafetería y se sorprendió gratamente con la atención del mozo. La clienta en cuestión fue la española Carmen Massanet, cantante, periodista y teleoperadora, y además de comprometida con los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a su agradecimiento y recomendación, miles de personas aprendieron una forma sencilla para ayudar a las personas con problemas graves de visión o ceguera.

"He ido a hacer unas audiciones en Atocha, me he parado a tomar un café y el camarero me ha ganado de calle. Para indicarme las cosas decía: el café a las 12, el azúcar a la una, etc. Hay muchos camareros que esto no lo saben", explicó en el posteo que abrió el hilo de Twitter.

"No sé el nombre de la cafetería en cuestión, pero si me lees y hace un momentito le has puesto un café a una chica ciega, soy yo. Muchas gracias por querer saber cómo atendernos y hacernos la vida un poquito más fácil", continuó.

Más tarde, compartió la explicación de los tuits: "Para quien no lo sepa, una forma de indicarnos dónde están las cosas en la mesa es hacerlo por las agujas del reloj. Por ejemplo, a las 12 tienes tal cosa, a la una, esta otra, y así", escribió.

Este práctico consejo se hizo viral y ya superó los 32.000 "me gustas" y consiguió más de 5.300 retuits.

Además, el hilo se llenó de comentarios positivos y también de consultas por parte de otros usuarios, que se preguntaron ayudar a las personas ciegas o con visión reducida en el día a día.

"Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, para guiarnos hasta nuestro sitio, nosotros te agarramos del brazo y tú vas andando medio paso por delante, así seguimos el movimiento de tu cuerpo y sabemos hacia dónde tenemos que ir", explicó Carmen.

"Y nunca usa. términos como aquí o allí, siempre decir delante tuyo, detrás, izquierda o derecha”, agregó.

Este tipo de información resulta esencial, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 253 millones de personas padecen discapacidad visual. De todas esas personas, 36 millones son ciegos y los 217 millones restantes tienen una discapacidad moderada o grave.

Pero el hilo también dio respuesta a una de las dudas más comunes entre los usuarios de Twitter: ¿Cómo hacen las personas no videntes para escribir y leer tuits?

Óscar Gorri, más conocido por su nombre de perfil @tiflonet, compartió un breve instructivo con los pasos a seguir, de acuerdo al equipo que se utilice.

Android: "Dependerá de la marca, pero: Ajustes, Accesibilidad, Lector de voz o talkback. Leed las instrucciones porque cambia la forma de interactuar con la pantalla. Se desactiva con las teclas de volumen pulsadas 3 segundos o en la opción de ajustes".

Apple: "Ajustes, Accesibilidad, VoiceOver. Lo mismo con las instrucciones de interacción. Se le puede pedir a Siri que lo active y desactive "Activa VoiceOver" "Desactiva VoiceOver."

Windows (a partir de Windows 8): "Control - Windows - enter hace de tecla de activación y desactivación. Se puede manejar el ratón, ya que no afecta. Nosotros no lo utilizamos y lo hacemos con combinaciones de teclas que os mostrarán en pantalla".

Mac: "se activa y desactiva pulsando juntas las dos teclas centrales de las 4 que hay a la izquierda de la barra espaciadora y F5. Perdonad, pero no recuerdo los nombres de las teclas. Hay tutorial en pantalla".