Quién no se ha enamorado en el transporte público. Miradas, sonrisas cómplices y hasta conversaciones casuales en solo unos pocos minutos que, en general, suelen quedar como una anécdota más. Un lugar donde se comparte el espacio con desconocidos, que luego descienden y dejan una cierta nostalgia.

Eso le ocurrió a Sofía, una joven tuitera con el usuario @sofiibreyaui quien contó en sus redes sociales una situación que vivió a bordo de un subte, cuando se “enamoró” de un joven que compartía el mismo vagón.

Según el post, la chica comenzó a observar al hombre y le gustó instantáneamente, hasta que miró con atención y un pequeño detalle la desconcertó: “Iba embobada en el subte mirando a un flaquito hermoso y cuando miro para abajo tenía la tobillera de prisión domiciliaria”, relató en un posteo de Twitter: Y remató: “Mama I'm in love with a criminal (me enamoré de un criminal)”.

Los usuarios no tardaron en interactuar con el posteo, que recibió casi 75.000 “me gusta” y cientos de comentarios: “Un día me puse de novia virtual con un preso así que te entiendo, las fotos en un penal re enamoran”, comentó una joven sintiendo empatía por la chica.

iba embobada en el subte mirando a un flaquito hermoso y cuando miro para abajo TENIA LA TOBILLERA DE PRISION DOMICILIARIAA mama I'm in love with a criminal — So (@sofiibreyaui) September 19, 2022

“¡Me pasó algo parecido! Trabajaba en un local y ví un chico que me pareció re lindo y nunca había visto. Era como que entraba en cámara lenta. Ya adentro saca una tremenda arma: la cuestión es que era un choro, entraba a robar”, contó otra usuaria, en la misma línea.

“Caras vemos, antecedentes no sabemos”; “Jajajaja, no la juzgo porque podría ser yo”: “Jajajaja, por el camino de la delincuencia”; “Minas enamoradas de flacos peligrosos capítulo 1213”; “¿Puede ser que mientras más cara de delincuente tenga más lindo sea?”; “Creo que prefiero mirarlo y descubrir que tiene cuello clerical”, fueron algunos de los desopilantes comentarios de los usuarios.

Además, muchos cuestionaron el origen de la tobillera electrónica: “Si va en un subte no es tobillera de arresto domiciliario, es tobillera dual por un caso de violencia de género”; “Si iba en el subte, la tobillera seguramente es para asegurar una perimetral. Cuanto menos violento”, cuestionaron.

Como respuesta a esos mensajes, la joven arremetió: “¿Pueden dejar de bardearme porque dije que me pareció lindo un tipo random del subte? ¡Qué ver… iba a saber yo que era un preso!”. Y cerró el hilo, bromeando: “No sé, pero seguro está preso porque me robó el corazon”.