Una joven de Santiago del Estero descubrió que su novio quería serle infiel con una de sus mejores amigas. Ariadna y su amiga hicieron un plan de película para engañar a su novio y hacerlo quedar en ridículo en TikTok.

Como era de esperarse, toda la situación fue grabada y luego compartida en las redes sociales, donde logro llamar la atención de los internautas que compartieron esta historia por todos lados.

Ariadna estaba de novia hace tan solo 3 días, pero al chico en cuestión lo conocía hace tres años. Recién este año decidieron llevar su relación a otro nivel, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Estuvieron dos semanas probando lo que sería estar de novios juntos: viéndose seguido, yendo a citas y compartiendo diversos momentos, hasta que llegó el día en el que decidieron ponerle un título oficial a lo que tenían.

Tres días después de eso, el chico le hablo a una de sus mejores amigas para salir y ahí comenzó esta historia de película. Un dato no menor es que la pareja había pasado por una situación similar en enero de este mismo año. Habían intentado estar juntos, pero no prosperó, ya que él le había sido infiel. “Yo no he aprendido y me he terminado poniendo de novia, eso es lo que ha pasado, pero le he enseñado una buena lección”, comentó la chica en un video que subió a TikTok.

Ariadna se hizo pasar por su amiga a través de su Instagram y coordinó una cita con el que era su novio. El chico no sabía que detrás de la pantalla, la que le hablaba, era su novia y se enteró recién cuando bajo del departamento.

“Su reacción no ha sido ninguna, se ha quedado mirándome con una sonrisa muy nerviosa y yo lo único que he hecho fue quedarme callada, mirarme las botas toda Iconic. Yo he reaccionado super tranquila porque iba muy segura a lo que iba a hacer y a lo que iba a decir”, contó la joven.

“Ante todo, una reina altísima y poderosa, no iba a ponerme a dar un show ahí en plena Avenida Roca. Así que lo que he hecho, después de darle unos buenos minutos para que me vea bien como estaba de divina, fue mirarlo y decirle: “Que asco que me das, que asco me das, te felicito, pero no tanto porque mira de todo lo que te pierdes””.

“Le nombro a mi amiga y le digo: “Ella es mi amiga” y lo que me ha dicho es: “No sabía que era tu amiga””. Lo único que hizo la chica en ese momento fue decirle, “Ese va a ser tu Karma”, se dio media vuelta y se marchó.

En el auto la esperaban sus amigas para irse a un boliche a bailar, distraerse y disfrutar de la juventud. No obstante, la joven aseguró que el chico no paro de llamarla y de enviarle mensajes.

En los videos que la joven publicó se pueden ver algunos de los mensajes que le mando su actual exnovio. “Ayer no lo hice, cuando estuve con vos nunca lo hice. Quería que hablemos de esto, no de ella, pero justamente de que tenía miedo de lastimarte”, confesó.

Y agregó: “Siento mucho lo sucedido, no voy a molestarte más. Ojalá sea algo fácil y rápido de olvidar para vos, ya que la noche pasada sentí que esto era para vos, mucho más importante que para mí”.

En la red social del pajarito, la historia de la joven empoderada se volvió viral y los usuarios reaccionaron con elogios y cumplido para la muchacha de TikTok.

“La santiagueña de TikTok que descubrió que el novio la quería cagar con la amiga y le cayó EMPODERADISIMA CON UN LOOKAZO ICONIC reina, te prendo una velita”, “Bueno chiques, ya que esto se hizo viral la reina en cuestión es @ariaranguez la comienzan a seguir y creo que el público (yo) necesita saber de dónde son tus botas o si posta las hiciste”, “Super ICONIC la chica”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios de Twitter.