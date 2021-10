Twitter se convirtió este último tiempo en la red social donde abundan las historias más desopilantes, insólias y difíciles de creer. Es habitual ver en el timeline (inicio) capturas de pantalla de chats en WhatsApp, Instagram u otra aplicación. Sin embargo, hay algunos tuiteros que apuestan por el amor. Este es el caso de una joven que contó que buscaba un novio para noviembre y se volvió viral.

La usuaria @GiardinelliC (Celeste Giardinelli) es una joven comunicadora que contó en su cuenta de Twitter que había comprado dos entradas para un recital y lanzó una propuesta difícil de rechazar.

.

"Acabo de sacar 2 entradas para ir a ver a la banda que me gusta con quien sea mi novio en Noviembre. Esto es invertir", tuiteó Giardinelli en septiembre de este año. Durante los días siguientes recibió propuestas muy creativas en su casilla de mail.

La comunicadora lanzó la convocatoria en septiembre.

"¿A qué hora hay que estar en la puerta? No conozco la Trastienda. Ni Buenos Aires. Tampoco la banda, pero no me importan nada. Bah, sí, tal vez un poco. Escuché un tema y está piola", empezaba una de las propuestas que le llegó a Celeste.

Una de las propuestas que le llegó por mail.

Tampoco faltó una ingeniosa propuesta que hacía referencia a la Copa América 2021 en la Argentina salió campeón contra Brasil.

"Querida Celes: Primero que nada buenas noches y segundo Brasil, ah (el tipo no superaba la Copa América). Te escribo después de ver tu tuit viral con la intención de ser parte del evento musical que se va a realizar en el mes de noviembre", escribió un candidato y adjuntó un meme que lo representaba mientras redactaba su propuesta.

Una propuesta con tintes futbolísticos no podía faltar.

A la comunicadora le llegaron varios perfiles y curriculum vitae desde que lanzó la convocatoria. Sin embargo, en las últimas horas dio a conocer a quién había elegido para que fuera con ella al recital de la banda que le gusta mucho el próximo mes: "Bueno. Estoy ahora en San Telmo con él".

.

"¡Buenas! Adjunto mi Instagram para una postulación que leí en Twitter para poder acompañarte en noviembre a ver una banda. Si el requisito es estar en pareja no tengo problemas. Si antes de eso querés ir a tomar algo, estás totalmente invitada a hablar del medioambiente, el periodismo, cine, series, et. Estamos en contacto. Desde ya, muchas gracias", decía el mail que recibió la usuaria y que resultó ser el elegido para acompañarla.

La búsqueda de novio para noviembre está encaminada.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios expresaron su emoción ante tal acontecimiento que tenía en vilo a la comunidad.

"Si no se casan voy a estar muy decepcionada", "Me gusta que se haya respetado el orden de llegada de las postulaciones", "Banco totalmente", fueron algunos de los comentario que recibíó Celeste.

Jaksjaksjks no fue intencional pero él diría que lo elegí por derecho de piso — Celes (@GiardinelliC) October 25, 2021

.

BANCO TOTALMENTE,se puede decir que esto es ley de atracción? ahre — ηαтαℓι (@natguanes) October 25, 2021