Para una gran mayoría, la relación con sus abuelos es una de las cosas más importantes. Los que han tenido el privilegio de poder tener a sus abuelos cerca, coinciden en que es un tipo de amor que no se asemeja a ninguna otro.

Más de una vez, nos hemos encontrado en las redes sociales con distintos videos de un abuelo con su nieto, y sus reacciones siempre terminan conmoviendo a una oleada de usuarios.

En las últimas horas, el amor de un abuelo para con su nieta emocionó a todos en la red social del pajarito, y varios de ellos aprovecharon el emocionante momento para dejar un comentario al respecto.

"Mi abuelo, 75 años. Se levanta todos los días a las 5.30 a.m. para acompañarnos a mí y a mi mamá a tomarnos el colectivo para ir a trabajar", comenzó escribiendo en Twitter la usuaria conocida como @FranchuDear9.

La tierna historia se hizo viral rápidamente, superando los 389 mil likes.

Siguiendo con su relato, Francesca reconoció la emoción que le genera el gesto de su abuelo: "El otro día lo miré por la ventanilla y se me llenaron los ojos de lágrimas", y continuó: "Gracias por todo siempre abuelito, te amo mucho".

A raíz de la repercusión que obtuvo el tuit, la joven se mostró agradecida por los múltiples comentarios, y decidió hacer un hilo de Twitter en agradecimiento.

"Muchísimas gracias por todos los comentarios hermosos que leí, muchos me hicieron llorar. Mi abuelo es de oro, a él no le importa que haga -5 grados, siempre que salimos de mi casa está parado, emponchadito y con su gorrito, para acompañarnos", reflexionó Francesca luego de hacerse viral.

Asimismo, compartió una nueva imagen de su abuelo. Esta vez, se lo ve festejando un cumpleaños junto a la joven viral y su hermana. "Aquí está él", comentó, junto a la foto que todos estaban esperando.

El protagonista de esta historia junto a sus dos nietas.

La emoción en Twitter

Varios usuarios se sintieron identificados con la historia de Francesca y su abuelo, y no dudaron en compartir su experiencia en la red social: "Mi abuelo lo hizo durante dos años cuando empecé la facultad. Me llevaba temprano, y a la noche, me iba a buscar a la parada. El día que me recibí, mire al cielo y se lo dediqué", escribió una internauta a flor de piel.

Otros, en cambio, optaron por aconsejarle que disfrute de su abuelo mientras todavía lo tenga. "Disfrútalo mientras puedas, son una bendición muy grande los abuelos", comentó Javier.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que salgan algunos usuarios a recriminarle a la joven viral que estaba poniendo en riesgo a su abuelo. "Que mal que él tenga que hacer eso y exponerse, motivo de la inseguridad que hay", escribió una joven, y, sorpresivamente, no fue la única.

Sin embargo, Francesca no se quiso quedar callada y le respondió sin pelos en la lengua a todos ellos: "Y para la gente que habla sin saber, diciendo que yo arriesgo a mi abuelo por la inseguridad, le digo que él siempre lo hizo por voluntad propia", y continuó: "Nos quiere cuidar".