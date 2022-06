No siempre los chistes salen según lo planeado. Algunas veces, no todos los entienden, otras, en cambio, no terminan generando ningún tipo de gracia en la otra persona. Si bien la línea es muy finita entre lo que es gracioso y lo que no, lo cierto es que siempre debemos elegir bien a quién le haremos un chiste. De lo contrario, podríamos generarle un mal rato a la otra persona.

Así lo fue, justamente, para la madre de la usuaria conocida como @lara_couu, quien terminó en un hospital debido a la broma que le hizo su hija. Sin pensar que iba a causar tanto alboroto, la joven compartió en Twitter el chiste de mal gusto que le hizo a su mamá, y automáticamente, los usuarios de la red social salieron a decirle de todo.

"Cómo olvidar cuando le hice una pequeña joda a mi mamá", comenzó escribiendo Lara. Sin embargo, esta "pequeña joda" consistió en hacerle creer a la mujer que le habían pegado mientras estaba en el colegio.

A través de WhatsApp, la joven le mando una foto a su madre, en donde se la ve con la cara completamente llena de moretones. Instantáneamente, la mujer se preocupó de tal manera que terminó descompensada, y yendo de urgencias al hospital.

Ninguno tomó bien la "pequeña joda" de Lara.

Luego de recibir la imagen de su hija completamente golpeada, la señora le pidió a un compañero de su trabajo que le avise a su hija que había sido trasladada a un hospital.

"Hola Lara, soy Diego, compañero de tu mamá. Se descompuso y se la está llevando la eci, te aviso cuando sepamos a dónde la llevan", le escribió el hombre, y continuó: "No sé qué le pasa, se siente muy mal. Me dijo que te avisara".

La joda que salió mal

A pesar de que la autora del tuit compartió la polémica anécdota para hacer reír a sus seguidores, lo cierto es que ninguno de ellos se lo tomó de buena manera. Por el contrario, Lara solo recibió mensajes de personas indignadas con su chiste de mal gusto.

"Ay, sí, que gracioso jugar con la sensibilidad de las mamas", escribió irónicamente una usuaria, mientras que la respuesta de otra joven siguió por el mismo camino: "Re gracioso, eh. No paro de reírme. Tu vieja se descompuso. Qué risa", comentó de manera irónica.

En ese sentido, hubo varios que simplemente se mostraron sin entender la gracia de la broma. "¿Dónde está el chiste?", escribió un usuario, junto a un meme, y automáticamente alcanzó casi 5.000 "Me gusta".

Varios se preguntaron lo mismo.

Para defenderse de las múltiples críticas, Lara volvió a publicar un tuit al respecto, pero, sin embargo, no logró que los usuarios se rieran de la broma. "Gente, mi vieja también me hizo la joda con el amigo. Dejen de ser tan llorones".