En las redes sociales, los usuarios suelen compartir anécdotas de situaciones insólitas que le suceden cotidianamente. Algunas de ellas tienen como punto de partida un desamor. En este caso, una joven confesó que le rechazó una cita a un joven y él se enojó mucho con ella que decidió vengarse de ella en frente de sus amigos.

La protagonista de esta historia es la joven Roxy Striar. Esta chica de Los Ángeles, California, Estados Unidos, recibió la consulta de un seguidor, en su cuenta de TikTok (@roxystriar) sobre cuál era la experiencia más desagradable que le tocó pasar con un pretendiente.

La joven se animó a relatar lo que le sucedió cuando tenía sólo 22 años. Ella había salido un par de veces con un chico, de quien decidió no revelar su identidad, “La primera cita fuimos a LACMA, que es un museo. Y la segunda cita fuimos al cine y compramos tacos”, sostuvo.

Según Striar, la pasó muy bien en ambas salidas, pero tenía en claro que su pretendiente no le "gustaba", en lo absoluto y por eso que cuando él la invitó a salir en una tercera cita, ella eligió rechazarlo y decirle la verdad.

“No me gustaba él. Así que cuando me invitó a una tercera cita, le envié un mensaje de texto y lo rechacé, y le dije: ‘Creo que eres un tipo muy agradable, pero no veo que esto vaya a ninguna parte entre nosotros’”, destacó.

Roxy Striar reconoció que le envió un mensaje en donde le al muchacho que era una "buena persona" y que le gustaría que fueran amigos. pero el joven nunca le respondió. Sin embargo, un año después volvía a cruzarselo en un bar.

“Estaba en un bar con un grupo de mis amigos. Estaba sentada en un banco hablando con un chico que era solo mi amigo y el chico con el que había tenido dos citas un año antes me vio al otro lado del bar y comenzó a acercarse a mí”, aseguró.

Ella explicó que le tomó un minuto poder identificarlo. Finalmente quien fuera su pretendiente tuvo una actitud desagradable. “Cuando llegó a mí, me dio la espalda, levantó una pierna, me tiró un pedo. Fue tan fuerte que la gente se dio la vuelta. Él dijo ‘come mi mier**’ y se alejó”, recalcó.

El video se volvió viral rápidamente en varias redes sociales, donde despertó un sinfín de comentarios que apoyaban lo que hizo el muchacho para vengarse de la influencer. En tanto, muchos se pusieron del lado de la tiktoker y señalaron que "tenía que haberlo rechazado" de entrada y no dejar que se ilusionara.