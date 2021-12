Durante la pandemia de coronavirus, los restaurantes utilizaron con más frecuencia el sistema de delivery de comida o el take away. Esta costumbre de pedir las diferentes ofertas del menú en estos locales gastronómicos para que un repartidor, ya sea particular o de alguna aplicación, lo lleve a su destino, es un hábito que todavía continúa y, más aún, en los países en donde surgieron nuevas olas de contagios.

En ese sentido, la cuenta de Twitter “El Camarero” publicó una imagen de un ticket que rápidamente se volvió viral. En la publicación, escribieron: “Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme”.

Además de la descripción, adjuntaron una foto de un ticket que tenía un desopilante comentario, que escribió el cliente que había pedido la comida mediante una app de deliverys. “Por favor, no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va”.

.

Según se pudo saber por los comentarios, el hecho ocurrió en un restaurante de Sevilla, que recibió un pedido, el cual en muy poco tiempo generó una gran cantidad de interacciones en las redes sociales y, específicamente, en Twitter.

El hombre, quien recibió la visita de su suegra, había realizado el pedido a un restaurante que se dedica a hacer comida asiática. Tanto la orden como el comentario lo había hecho mediante la app Just Eat.

Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme �� pic.twitter.com/QPZ99c8NlI — Soy Camarero (@soycamarero) November 22, 2021

La publicación viral de Twitter fue comentada por cientos de usuarios que siguen esa cuenta española. “Con lo que yo quería a mi suegra”; “Ese pedido es un grito de auxilio, pobre”; “Yo pongo esa orden en prioridad, si leo eso”; “Veo eso, y le envío el pedido con dron... Para que no pille atascos”; “Suele suceder”, “Hay circunstancias atenuantes que justifican claramente saltarse el orden de envío... Mis respetos al sufrido yerno”, fueron algunos de los comentarios que las personas dejaron en ese tuit.

Por otro lado, algunos usuarios se pusieron un poco más reflexivos con el ticket viral y opinaron que, en realidad, se trataba de un “capricho”, ya que el comensal quería que los mozos y cocineros cumplieran con una absurda orden.

.

“Pienso que, si cumples el capricho de uno, el resto acudirán como moscas y querrán que cumplas sus caprichos. Tienen mucha cara dura. Aquí está lo que dije de ‘quieren que les solucionemos la vida’. No estamos para eso. Luego encima típico agradecimiento por quedar bien o ni eso”, comentó uno de los usuarios de la red social del pajarito.