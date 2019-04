Un hombre de 24 años residente de la ciudad estadounidense de Wisconsin reclamó el último martes el premio de la lotería Powerball por un valor de 768, 4 millones de dólares. El sorteo fue el último 27 de marzo.

Manuel Franco dijo que "casi se sintió afortunado" el día que compró sus boletos, porque sintió que iba a tener suerte y que a partir de ese momento, hasta que anunciaron los números ganadores, se sintió perseguido cada vez que salía a la calle. "Tuve una paranoia al creer que el mundo entero me estaba persiguiendo", confesó el joven, quien agregó: "Pensé que alguien me seguía todos los días. Es difícil vivir tu vida cuando tienes el boleto que todos quieren". Franco, al recibir el premio, se negó a hablar de sí mismo y no dijo cómo se ganaba la vida o el tipo de automóvil que conducía y en menos de 48 horas, renunció a su trabajo. Lo único que salió a la luz fue que el afortunado joven decidió aceptar el pago único de 477 millones de la moneda estadounidense, en vez del total de la suma fraccionada durante 29 años. Además, afirmó que si bien está listo para realizar algunas donaciones, no le va a regalar dinero a nadie que se le acerque. "Soy listo y sé cómo decir que no", recalcó Franco. Los dos mayores premios entregados por la lotería estadounidense datan de enero del 2016, cuando el Powerballrepartió 1.586 millones de dólares entre tres ganadores de California, Florida y Tennessee, y octubre del 2018, cuando una persona de Carolina del Sur obtuvo los 1.537 millones del premio Mega Millions.