Pasaron 16 días desde que Betiana Rossi fue vista por última vez y hay más dudas que certezas. Aún no hay noticias de la mujer desaparecida el pasado 7 de febrero en el barrio porteño de Villa Real.



Los rastrillajes en el predio de la localidad bonaerense de Sáenz Peña no arrojaron ningún resultado y hoy no hubo movimientos en el lugar. Los datos aportados al 911 tampoco dejaron ningún dato certero y hay expectativas sobre lo que pueda revelar el celular encontrado junto a las pertenencias de Betiana.



