Xavier, un empleado de una empresa electrónica en San Luis, se encontraba realizando su trabajo de rutina cuando se topó con un cartel en el medidor que debía cortar por falta de pago.



"Por favor no me corten la luz, me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas, pero apenas pueda voy a pagar", anunciaba el mensaje.



"Eso me conmovió mucho. Me sentía mal porque no sabía como ayudar a esta persona", señaló Xavier. Es por esto que compartió la foto de la nota en su estado de WhatsApp. Automáticamente empezaron a recibir donaciones de vecinos que querían ayudar.



"La gente seguía enviando colectas pequeñas. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Que no necesitas mucho para ayudar"



Con el dinero recolectaron, no solo lograron saldar la deuda del joven, sino que también pudieron comprarle útiles a las nenas.



Mirá la nota para conocer los detalles.