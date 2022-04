El 29 de marzo, Candela estaba esperando el tren Belgrano Sur en la estación Independencia, en González Catán, cuando le bajó la presión y, al desmayarse, cayó a las vías en el momento en que estaba llegando la formación.



Afortunadamente, fue rescatada y no sufrió heridas graves. Tras pasar varios días en el hospital, fue dada de alta y dialogó con Crónica HD para relatar el milagro que le tocó protagonizar. "Volví a nacer", reveló.



Hace dos días, la joven vio por primera vez el estremecedor video del accidente y tomó conciencia de lo que había pasado. "No recuerdo absolutamente nada. Cuando me desperté estaba en el andés rodeada de gente", comentó.



"Había algo que me estaba protegiendo en ese momento, porque no tiene explicación", expresó sobre lo sucedido.



Mirá la entrevista completa en el video.