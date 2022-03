Según se conoció, la joven había salido para asistir solidariamente a una persona en situación de calle, como no regresaba, su esposo fue a buscarla y la encontró en pleno acto íntimo con el sujeto. Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad y se viralizaron. ¡Mirá cómo quedó el vagabundo!



#MásQueSolidaria #PataDeLana #Indigente #Virales



¡Visitá nuestra tienda! Encontrá todos los libros del momento, merchandising oficial y mucho más en https://www.cronishop.com.ar/



No olvides suscribirte a nuestro canal https://www.youtube.com/c/cronicatv/

Activá la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos



Enterate de las noticias de hoy https://www.cronica.com.ar/



Seguinos en nuestras redes:



Facebook: https://www.facebook.com/cronicatelevisión

Twitter: https://twitter.com/cronicatv

Instagram: https://www.instagram.com/cronicatv