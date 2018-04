El delantero de Boca, Carlos Tevez reconoció que busca mejorar su nivel y criticó la demora de Facundo Tello para suspender el partido ante Gimnasia debido a la gran cantidad de suspicacias que se generaron.



“Se tendría que haber tomado muchísimo antes la decisión. Hay que tener un poco de sentido común y ver todas las circunstancias. No podíamos llegar a esa instancia para que se sigan hablando boludeces”, dijo sobre las versiones que su equipo prefería no disputar el partido para llegar descansado al duelo ante Junior.



Consultado sobre el supuesto poder de la institución en AFA, consideró que "todo se agranda porque yo soy amigo de Chiqui (Tapia) y porque Daniel Angelici es el vice".



"Se agranda todo muchísimo más. Lo del domingo era innecesario, se podría haber suspendido antes. Me sorprendió que el árbitro haya esperado tanto. Era obvio que se jugaban 5 minutos y se iba a terminar suspendiendo porque la pelota no iba a rodar", afirmó.



Tevez consideró que Tello "no quiso tomar una decisión apresurada pero se le hizo más difícil".



Sobre el duelo ante Junior, expresó que "cualquier error" los puede dejar afuera y se explayó: "Sabemos lo que nos jugamos. Es importante saber en que momento estamos, que son difíciles pero a la vez lindos. Podemos ganar en Colombia".



Tevez remarcó como algo "importante" no depender de otros resultados y dijo no saber “en qué posición me pondrá el entrenador".



"Estoy tranquilo porque mis compañeros y yo estamos preparados para esos partidos. Yo juego donde me pongan. Estoy buscando un nivel más alto mío", dijo.



Por último, hizo referencia al presunto interés de Boca por Gianluigi Buffon: "Nosotros apoyamos a Rossi, le debemos un respeto a él. No está bueno que me involucren con lo de Gigi (fueron compañeros en la Juve). A todos nos gustaría que llegue, pero es una realidad que es muy complicada".



El equipo definido



Para el duelo que se disputará este miércoles a las 19.15 hora argentina, la formación será: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Barrios, Nahitan Nande; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Cardona.



Con el objetivo de no quedar eliminado, Boca deberá sumar al menos un punto y en la última fecha vencer a Alianza Lima y que Junior no saque un triunfo en su visita a Palmeiras.