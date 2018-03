El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, celebró la Supercopa Argentina obtenida ante Boca y confirmó que el ex delantero Fernando Cavenaghi se sumará a la secretaría técnica que encabeza Enzo Francescoli.

Cavenaghi, Francescoli y Rodolfo D'Onofrio juntos en el Monumental

Luego de la alegría por la victoria sobre el clásico rival, el máximo dirigente "millonario" adelantó que el ex goleador colaborará en el manejo del fútbol profesional y estará a cargo, entre otras cosas, de los jugadores que no tienen lugar en el primer equipo.



Previamente, el presidente se refirió a la broma que le realizó su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, en la previa del partido y celebró que hayan podido ver juntos el partido en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

"Angelici tiene su estilo y por eso hizo esa una broma. No me molestó pero yo no lo hubiera dicho. A mí no se me hubiera ocurrido decir 'yo nunca abandoné'", diferenció D'Onofrio sobre las "chicanas" en la cena de camaradería que se realizó en la noche previa al partido.



El presidente millonario valoró el saludo de su colega al final del partido y que hayan podido ver el partido juntos aunque confesó que más allá de su deseo no gritó los goles por "respeto".



Para el presidente de River este título también tiene valor extra ya que estuvo en la final de 1976 que ganó Boca con gol de Rubén Suñé.



Entre otros temas, el presidente, que ya ganó diez títulos en su gestión, remarcó la importancia del entrenador Marcelo Gallardo y defendió la contratación del delantero Lucas Pratto.



" River siempre ganó campeonatos locales. Estaba en deuda internacionalmente y en estos tipos de partidos y Gallardo está logrando saldar eso", destacó.

Y en cuanto a Pratto señaló: "Estoy tranquilo porque trajimos al mejor nueve que podíamos traer. Es el mismo que hace seis meses jugaba con Lionel Messi en el seleccionado y el mismo que San Pablo no me quería vender".