El lapidario posteo de Rodolfo D'Onofrio contra Herrera y el VAR por el penal no cobrado a River en el Superclásico

El ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio se metió de lleno en la polémica del Superclásico, por el penal que el árbitro Darío Herrera no sancionó en la última jugada del partido, cuando Lautaro Blanco le dio un empujón a Lucas Martínez Quarta dentro del área.

En la red social X, el exmandatario afirmó que fue "un clarísimo penal" y al árbitro principal y al VAR, por no intervenir en la jugada. "El VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarísimo penal. ¿Habrá justicia? Todo está en duda", posteó.

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El VAR en el partido de River y Boca no llamo para observar el penal a favor de River, fue clarisimo PENAL.

Habra JUSTICIA ? todo esta en duda. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) April 20, 2026

Según contó el periodista Germán García Grova, la explicación que Herrera le dio a sus colegas durante el Superclásico fue: "Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta que siente el contacto y se deja caer". Por lo tanto, consideró que la infracción no fue suficiente para otorgar un penal que en cada repetición es más claro.

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Más allá de la visión del réferi, podría haber sido llamado por el VAR para revisar la acción. El reglamento marca que desde la cabina pueden llamar al árbitro a revisar una acción, siempre que se trate de un "error claro, obvio y manifiesto", en casos de goles, penales y expulsiones.

TODO RIVER PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE BOCA %uD83E%uDDD0#LPFxTNTSports



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