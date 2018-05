Parecía que a los Ford no había con qué darles. Pero entre el factor climático que alteró la lógica y un Facundo Ardusso demoledor a bordo del Torino oficial, esta 5a fecha del Turismo Carretera en Posadas deparó un resultado que no estaba en los planes de muchos y volvió a postergar el festejo para los del óvalo, que todavía no pudieron ganar en la temporada.

El Flaco de Las Parejas tuvo su golpe de suerte temprano, en las series. Es que la lluvia dio el presente y, cuando Mauricio Lambiris ( Ford) parecía número puesto en la 1a serie, fue Juan Martín Bruno (Dodge) el que sorprendió. Luego, Ardusso hizo su trabajo a la perfección en la suya, mientras que Luciano Ventricelli ( Ford) se impuso en la tercera.

En la final, el subcampeón 2017 fue contundente de principio a fin, incluso, cuando la carrera fue neutralizada en un par de ocasiones. Detrás, Lambiris logró un valioso 2° puesto, mientras que Juan Martín Trucco (Dodge) llegó 3° y también sumó puntos gordos. El que perdió mucho fue Agustín Canapino (Chevrolet) que, en un relanzamiento, rompió la trompa al colisionar a Moriatis luego de un toque de Ventricelli (fue excluido).

La primera vez

El TC Pista agregó a su historial a un nuevo ganador: Ayrton Londero ( Ford). El entrerriano dominó a placer la carrera y nunca les dio oportunidad a sus perseguidores. Detrás del ganador terminaron Elio Craparo ( Ford) y Diego Ciantini (Chevrolet), mientras que Marcelo Agrelo ( Ford) finalizó 9° y conserva la punta del campeonato, en el que cuenta con 186,50 unidades. Su nuevo escolta es Ciantini con 166,50, mientras que tercero está Martín Vázquez con 159.

Así quedo la clasificación final.

Primera victoria de Hernán

Derrochó contundencia, lideró de punta a punta y logró su primer triunfo en la categoría en, apenas, su tercera carrera. Por eso, Hernán Palazzo (Citroën C4 Lounge) fue el protagonista excluyente de la 3a fecha del TC 2000, que se disputó en Concordia.

El geselino, autor de la pole, picó en punta desde la largada y, a pesar de la salida del auto de seguridad en la 8a vuelta, no les dio chances a sus perseguidores, concretando una contundente victoria que lo dejó como escolta en el torneo.

Martín Chialvo y Tomás Gagliardi Genné, ambos con los Ford Focus de la Escudería Fela, completaron el podio, mientras que Marcelo Ciarrocchi, líder del campeonato y compañero de equipo del vencedor, finalizó 4° y sumó buenos puntos. Ahora, el cordobés manda con 124 puntos, mientras que Palazzo tiene 98 y Chialvo 97.

También se disputó la 3a fecha del Turismo Pista con victorias de Matías Álvarez (Fiat Uno) en la Clase 1, de Lucas Garro (Chevrolet Corsa) en la Clase 2 y de Marcos D’Agostino ( Ford Fiesta) en la Clase 3. En cuanto a los campeonatos, Lucas Bayala lidera el de la C1 con 58 puntos, Nicolás Bulich tiene 100 en el de la C2 y Gonzalo Antolín suma 83 en el de la C3.

La próxima fecha, el 10 de junio en Río Cuarto.