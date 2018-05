El volante ofensivo de Independiente, Maximiliano Meza convocado por el entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, para disputar el Mundial de Rusia, destacó lo rápido que le llegó la oportunidad de vivir una Copa del Mundo.



"Debuté en 2013 y en cinco años de carrera ya se me viene un mundial, por eso estar fuerte de la cabeza es una de las virtudes que intento tener. Se da todo muy rápido pero voy a dar todo de mí para que salga de la mejor manera" sostuvo el correntino, de 26 años, en conferencia de prensa post entrenamiento matutino en Villa Domínico, acompañado del entrenador Ariel Holan.



"En el fútbol pocas veces se viven cosas lindas y son más los momentos feos. Yo por suerte viví momentos hermosos y únicos, debuté en Gimnasia (La Plata), llegué a un club grande, ganamos la Sudamericana y voy a jugar un mundial. Todo un sueño” manifestó el futbolista que debutó en primera con el Lobo platense.



Pedro Troglio fue quien le dio la chance en el conjunto de La Plata y luego Meza arribó a Independiente en 2016, con Gabriel Milito como entrenador, ante la lesión del delantero santafesino Leandro Fernández.



Si bien le costó la adaptación fue una de las figuras del equipo que se consagró ante Flamengo de Brasil, en el Maracaná.



En cuanto a cómo vivió las horas previas a la oficialización de su citación confió: “cuando me dieron la noticia no lo podía creer, me habían llamado confirmando mi convocatoria pero hasta que no salió la lista no lo creía”.



Y consultado respecto de cómo maneja la situación de estar convocado y tener que jugar antes del Mundial para el Rojo sostuvo: “Tengo un quilombo en la cabeza, igual ahora es todo felicidad. Trato de disfrutar y que no sea un peso pero voy a tratar de defender a mí país de la mejor manera”.



"Tengo muchos objetivos a corto plazo y uno de ellos es que Independiente se clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores, primero eso, luego el futuro”, dijo.



En cuanto a los rumores que la semana pasada lo daban fuera de la cita afirmó: “a pesar de todo estaba tranquilo, cuando vestí la camiseta me sentí conforme con mi trabajo (en el último amistoso en la caída 6-1 ante España fue el jugador más destacado del equipo) pero las dudas estaban”.



Meza cumplirá el sueño de muchos futbolistas: compartirá equipo con el crack rosarino, Lionel Messi y al respecto expresó: “tuve la suerte de compartir vestuario con él y los demás cracks pero fueron pocos días. Ahora tendremos más tiempo y tenemos que tirar todos para adelante y conseguir el objetivo. Trato de estar a su nivel”.



En otro orden, el conjunto de Avellaneda se jugará el jueves, como local, ante Deportivo Lara de Venezuela, el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, situación que no logra desde 1995, y Meza, uno de los puntos altos del equipo, dejó en claro que ese también es su objetivo.



Asimismo, se refirió a qué pasará con su futuro tras el Mundial y relató: “siempre estamos con mi representante atentos a las ofertas pero de eso se encarga él, yo estoy aislado y pienso solo en jugar al fútbol para lograr los objetivos”.



Finalmente, se refirió al lateral derecho de su equipo Fabricio Bustos, quien quedó fuera de la lista de 35 preseleccionados y expresó: “siempre hablo con Fabri. Nos preguntábamos si iríamos al mundial". "Es chico y tiene un futuro enorme, tiene 22 años y tiene una carrera por delante enorme, si se lo propone llegará a lo más alto”, concluyó.

Holan le pidió a Meza “que siga la tradición de Grillo, Bertoni y Burruchaga”



El entrenador de Independiente, acompañó a Meza en la conferencia de prensa posterior a conocerse su citación a Mundial de Rusia 2018 y le pidió que siga la tradición de otros históricos jugadores del conjunto de Avellaneda con la camiseta Albiceleste.



"No le quiero meter presión a “Maxi” pero Independiente tiene tres hitos extraordinarios en Argentina. El gol de Ernesto Grillo a los ingleses, los goles de Daniel Bertoni en el Mundial 78 y los goles de Jorge Burruchaga en el Mundial 86. Ahora esperemos que siga la tradición y que traiga la copa”, sostuvo el director técnico frente al correntino de 26 años.



En cuanto a la participación de Meza el jueves ante Deportivo Lara para lograr el pase a octavos de final de Copa Libertadores, Holan expresó: “decidiré mañana si juega Meza. Está muy bien y tuvo una excelente semana de trabajo. Es un pilar en mi equipo”, apuntó.



Además, Holan elogió a otro de sus ex dirigidos, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, a quien conoce de Banfield, dirigió en el Rojo y juega en Ajax de Holanda, y que también será parte del seleccionado argentino en la Copa del Mundo, al tiempo que elogió al lateral derecho Fabricio Bustos, quien quedó fuera de la convocatoria.



"Hay muchos jugadores argentinos que estaban en condiciones de jugar el mundial por sus rendimientos. Es difícil elegir 23 solamente”, analizó.



"Ojalá Argentina pueda traer la Copa. Y si no se da, hay que apoyar y mantener el proyecto que se eligió con Sampaoli”, concluyó Holan.