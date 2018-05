El director técnico de Independiente, Ariel Holan, habló este jueves sobre un posible acuerdo para que Boca, campeón de la Superliga, "no ponga todo" frente Huracán en el partido del sábado próximo, lo que perjudicaría a su equipo en la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores de 2019.



"La misma preocupación que tiene Boca por el partido de Palmeiras es la que tengo yo respecto de su partido con Huracán", desconfió Holan en una interesante conferencia de prensa sobre las suspicacias en la definición de los torneos en curso.



"Claro que Boca tiene que estar preocupado porque depende de Palmeiras para avanzar en la Libertadores actual. Nosotros, en cambio, dependemos sólo de nosotros, pero sí es una desventaja que hayan reprogramado el partido con Huracán a gusto", criticó sobre un cambio que puede influir en la determinación de los boletos para la Libertadores.



El encuentro entre Huracán y Boca estaba pautado para el domingo a la tarde, pero luego de la consagración "xeneize" de anoche, se adelantó para el sábado a las 11 y se jugará antes que Unión frente a Independiente en "El Cementerio de los Elefantes" de Santa Fe.

El "Rojo" ocupa el quinto puesto del torneo con 46 unidades y ocupa la última plaza que da acceso a la fase inicial de la Libertadores 2019. Huracán está cuarto con 47 y, de conservar ese lugar, será uno de los cuatro que se instalarán directamente en la fase de grupos.



"Extrañamente en el final del campeonato hubo un desorden absoluto. Independiente fue el único equipo que jugó su partido en fecha FIFA sin los jugadores citados, no quiere decir que le hubiésemos ganado a Tigre, pero es una realidad que jugamos sin cuatro titulares y ahora hubo horarios diferentes, suspensión de partidos por teléfono. Yo esto lo vivía en el hockey, no en el fútbol profesional", advirtió.



"Debe servir de lección para los próximos torneos. Nosotros llegamos el jueves a las 5 y media de la mañana y el domingo jugamos a la 1 de la tarde, espero que en próximos torneos sea todo más justo para todos. Lo que da seguridad al sistema es que las leyes sean parejas para todos, en cualquier ámbito" concluyó en ese sentido.

Boca prefirió adelantar el partido con Huracán para ganar tiempo de descanso de cara al encuentro del miércoles con Alianza Lima de Perú en La Bombonera, por la última fecha del Grupo 8 de la Libertadores.



El equipo de Guillermo Barros Schelotto, tercero con seis unidades, necesitar ganar y que Palmeiras -ya clasificado- al menos le empate a Junior de Barranquilla, segundo con siete puntos.



Independiente también jugará pero el jueves con Millonarios en Bogotá un partido clave para su futuro en la copa actual, que Holan consideró "más trascendente" que el compromiso con Unión por la Superliga.



"En la Copa actual no tenemos segundas oportunidades, en cambio, tenemos otras alternativas para la de 2019. El partido ante Millonarios es más trascendente que el de Unión", aseguró.



"Hay varias vías para ingresar a la próxima edición de la Libertadores, como en esta que ingresamos siendo campeones de la Sudamericana" añadió el DT.



En cuanto al "Tatengue", al que enfrentará el sábado desde las 17.45, Holan analizó: "Unión nos pondrá presión en los primeros minutos, pero es un equipo que se siente cómodo en el repliegue y saliendo de contra con dos delanteros picantes".



"Tratarán de atacar directo ante la pérdida del balón por nuestra parte, por eso tenemos que estar atentos, además hicieron muchos goles de pelota parada, por lo que no podemos hacerles foules cerca del área", advirtió.



Posteriormente, la exposición de Holan derivó en un análisis más integran del presente deportivo e institucional del club, luego de la conferencia que ofreció esta semana el presidente Hugo Moyano.



En ese sentido, el entrenador pidió: "Ser consecuentes con la mirada de club que todos soñamos. Si bien hay mucho por corregir en todas las áreas, hace mucho tiempo que esta institución no está encaminada como ahora, por eso debemos controlar la ansiedad".



"El equipo juega como me gusta, como aprendí acá, de acuerdo al paladar negro de Independiente. Nos falta eficacia, pero la eficacia lleva tiempo, por lo que no sirve dar volantazos de la noche a la mañana" añadió.



Y en el mismo sentido concluyó: "El tiempo de adaptación de los refuerzos fue poco. No vino (Lionel) Messi, vinieron futbolistas de mucha calidad que van a rendir con creces y necesitan tiempo, pero la ansiedad es una de las características de nuestra autodestrucción".



En cuanto a su continuidad, una de las preocupaciones de los hinchas, el ex entrenador de Defensa y Justicia aseguró: "Yo me quedaría a vivir en Independiente, pero el fútbol es día a día".



" Independiente es un monstruo. Un gigante dormido que dio mucha ventaja y que es tiempo de ponerlo de pie nuevamente y en ese camino lo que me deja más tranquilo no fue haber ganado la Sudamericana, sino contribuir para que mi club se ordene económicamente, eso para mí vale más que las copas".



"Una de las llaves para volver a ser es no nublarnos por los resultados; sí que nos deje calientes si no ganamos. Si trastabillamos, tenemos que ir por más todo el tiempo, tenemos que sostener fuerte el volante y saber el norte que nos fijamos. Tenemos que enriquecernos día a día" concluyó Holan.