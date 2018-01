El mediocampista brasileño de Liverpool, de Inglaterra, Philipe Coutinho viajará en las próximas horas a Barcelona para convertirse en nuevo refuerzo del conjunto catalán, a cambio de 120 millones de euros más otros 40 millones en variables.



"Bienvenido, Philipe Coutinho", expresó el club español en su cuenta oficial de Twitter, y lo acompañó con un video en el que se observa la camiseta del jugador con su apellido, aunque sin dorsal.





La negociación entre ambos clubes llevó varios días, ya que las ofertas iniciales no convencieron a los ingleses, hasta que Barcelona elevó los números y de esta manera el volante firmará por cinco temporadas y se convertirá en compañero de Lionel Messi.



Además, Coutinho declaró públicamente que no jugará "más" en Liverpool, resignó 15 millones de euros de la transacción y eso pesó a la hora de concretar el traspaso más caro de la historia de la institución 'blaugrana'.



De esta manera, el brasileño estará el domingo viendo el partido de su flamante equipo frente a Levante, por la liga española, competencia que lidera cómodamente.



La cláusula de salida del internacional brasileño será de 400 millones de euros, al tiempo que entre los extras del contrato figuran unos 19 millones de euros cuando juegue sus primeros cien partidos en el equipo catalán, cinco millones por los primeros 25 encuentros disputados; la misma cantidad por la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones las dos primeras temporadas o 5 millones de euros en el caso de conquistarla.



Coutinho, quien en la presente temporada de la Liga de Inglaterra marcó doce goles en quince partidos, ocupará el segundo lugar en la escala de pases más costosos, por detrás de su compatriota Neymar Jr., quien en el anterior mercado dejó Barcelona y se fue a París Saint Germain, de Francia, por 222 millones, precio de la cláusula de rescisión.



A su vez, el nuevo compañero de Coutinho, el delantero francés Ousmane Dembélé es el tercero más oneroso, ya que Barcelona desembolsó 105 millones de euros en junio pasado para hacerse de los servicios del por entonces jugador de Borussia Dortmund, de Alemania.



Coutinho, de 25 años, marcó 12 goles en 17 partidos durante la actual temporada, tras la frustración del último mercado de pases, en el que estuvo cerca de fichar en Barcelona aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto.



La presentación será el próximo lunes en el Camp Nou, en caso de que el internacional brasileño supere las pruebas médicas pertinentes.



El "top ten" de los pases más caros de la historia es el siguiente :

1. Neymar, de Barcelona a París Saint-Germain en 2017 por 222 millones de euros.

2. Kylian Mbappé, de Mónaco a París Saint Germain (cesión de un año con opción de compra obligatoria) por 188 millones de euros en junio de 2018.

3. Philippe Coutinho, de Liverpool a Barcelona en 2018 por 120 millones de euros más 40 de bonus.

4. Ousmane Dembele, de Borussia Dortmund a Barcelona en 2017 por 105 millones de euros y 42 en variables.

5. Paul Pogba, de Juventus a Mánchester United en 2016 por 105 millones de euros y 5 de bonus.

6. Gareth Bale, de Tottenham a Real Madrid en 2013 por 101 millones de euros.

7. Cristiano Ronaldo, de Manchester United a Real Madrid en 2009 por 94 millones de euros.

8. Gonzalo Higuaín, de Napoli a Juventus en 2016 por 90 millones de euros.

9. Neymar, de Santos a Barcelona en 2013 por 88,5 millones de euros.

10. Romelu Lukaku, de Everton a Manchester United en 2017 por 84,7 millones de euros.