G racias a un operativo que se realizó en la región cordobesa de Villa Giardino, la beba de 12 días que había sido robada el lunes pasado, en la localidad bonaerense de Cañuelas, fue recuperada ilesa por los efectivos policiales de Córdoba y con los datos que habían sido aportados por sus pares de la provincia de Buenos Aires. Los pesquisas, además, apresaron a una docente, de 48 años, quien no podía tener hijos debido a una operación y que está sindicada como la persona que sustrajo a la niña, y a otra mujer que obró como cómplice y que estaría relacionada con los ambientes de la prostitución. A su vez, permanecen detenidos los padres biológicos, quienes habían ofrecido a la venta de la beba en la red social Facebook. La niña, de nombre Sofía, fue rescatada por los integrantes de la policía de Córdoba luego de ser localizada en una finca situada en Los Álamos al 900 en el Barrio La Higuerita y a dos cuadras de la ruta 38, donde se detuvo a la mujer que la había adquirido, identificada como Carolina Beatriz Bakker, docente, de 48 años, a la vez que se identificó en esa vivienda a su padre, Carlos Bakker, de 84. Previamente, los policías habían apresado en Córdoba a otra mujer, llamada Nelba Adriana, quien obró como cómplice de la compradora de la menor y que sería oriunda de la localidad bonaerense de Barker. Lisandro Damián Damonte, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 de Cañuelas, dependiente del Departamento Judicial de La Plata, había dado inicio a las diligencias, luego de que en la noche del lunes se resolviera detener preventivamente a la madre de la niña, de 26 años, y al padre de la pequeña, de 46. En un principio, la pareja había señalado que la beba les había sido sustraída por una mujer a quien habían conocido por Facebook y que había escapado en un vehículo blanco. El matrimonio incurrió en contradicciones y entonces se determinó que en realidad la niña había sido vendida por la joven, quien la habría ofrecido en esa red social mientras aún se hallaba encinta. Le habían dicho que abandonarían a la pequeña en un basurero si no pagaba el dinero acordado (se habla ahora del pago de 80.000 dólares e incluso de una transferencia electrónica de 500.000 pesos que se concretó desde una sucursal del Banco Nación). Nelba Adriana, que tiene ahora domicilio legal en la ciudad cordobesa de Bialet Massé, en el departamento de Punilla, les dijo a los policías de esa provincia: "Sólo viajé a Buenos Aires para buscar a una beba. Yo no tengo nada que ver y no quiero tener problemas con la Justicia".