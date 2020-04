É xito total de la versión latinoamericana de La Champlay, donde Eduardo Salvio mostró todos su dotes en el FIFA 20 y ganó el torneo. Además, como dato relevante, de juntaron ni más ni menos que 274.710 dólares, cuyo destinatario es la Cruz Roja Argentina, en esta movida solidaria organizada por Paulo Dybala y Diego Schwartzman.

En medio de tanta solidaridad y deseo de ganar, el gran favorecido del día fue el Toto, quien una vez más sorprendió con un joystick en la mano. El hombre de Boca, que en cuarentena se prestó para varios torneos del juego virtual de fútbol, dio la vuelta olímpica sin sobresaltos: ganó los 3 que disputó (al Chino Darín, Pico Mónaco y Schwartzman), marcando 13 goles y recibiendo apenas 1. La final fue el duelo más reñido, pero logró imponerse por 1-0 sobre el Peque.

Vale remarcar que ahora tratarán de conectar los servidores para que se desafíen los dos campeones. Aunque el hombre del Xeneize tiene otro objetivo: jugar con Sergio Agüero, otro de los que destacados que no pudo lucirse ayer.

Un palito Real

Una de las perlitas que dejó el Champlay fue obra del brasileño Filipe Luis, quien perdió en cuartos de final contra el Peque Schwartzman. Primero, antes de jugar, lanzó un "Kiricocho!" para intentar mufar a su rival. "Ocho años con el Cholo (Simeone), el profe Ortega, (Diego) Godín... Imaginate", explicó el defensor. Y, después, mostrando su pasado en el Aleti del Cholo, le tiró un palito al Real Madrid, equipo que utilizó su rival. "Es Real Madrid, tiene al árbitro comprado. Una declaración fuerte, ¿no? Pero a veces les cuesta pitar contra ellos", dijo entre risas.

Quemero de ley

A pesar de que participación fue breve al quedar eliminado por Pico Mónaco, Residente dejó algo en claro: su amor por Huracán. "Yo fui a la cancha de Huracán una vez, es muy linda. El abuelo de mi hijo, que en paz descanse, me hizo de Huracán. Yo no sé tanto de fútbol, pero él era quemero y yo conocí a los jugadores. Me gusta la historia de esta institución, es un equipo de pueblo, humilde, que la reman", contó René.