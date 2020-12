C on un debate caliente y pocas novedades, Diputados convirtió anoche en ley con 132 votos positivos la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que comenzará a regir en cuanto el gobierno la promulgue. Tal como se había anticipado en el Senado, y posteriormente en las comisiones en las que se trató el proyecto, Juntos por el Cambio se opuso con firmeza, mientras el lavagnismo cuestionó tanto la iniciativa del oficialismo como la que se votó en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri. Los aliados del interbloque de José Luis Ramón reconocieron que no creen que la fórmula sea buena para el bolsillo de los jubilados, pero aseguraron que es "la mejor posible" en este contexto.

Una vez más, el debate se centró entre la defensa que hizo Juntos por el Cambio de la fórmula votada durante el gobierno anterior y el kirchnerismo elogiando la que rigió durante la gestión de Cristina Kirchner. Ambos sectores dedicaron sus minutos de discursos a cuestionar al opuesto y ensalzar la propia.

Por su parte, el interbloque que responde a Roberto Lavagna aportó que no hubo construcción de consensos y que el problema de fondo se va a mantener. El sector había pedido poner un piso mínimo a los aumentos, considerando que la nueva base de cálculo no tiene en cuenta la inflación, pero el oficialismo lo descartó. "El sistema previsional está quebrado", dijo Jorge Sarghini porque la mitad de los trabajadores privados "están en negro", por eso criticó que no se aborden las "cuestiones de fondo".

El legislador observó como desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio "se echan las culpas unos a otros del castigo a los jubilados". "Qué capacidad que tienen para forzar los números y demostrarle al otro que lo que hicieron fue mejor", señaló, para remarcar que, sin embargo, los jubilados ven que "hoy sus mínimas no alcanzan a cubrir la canasta básica".

Por su parte, el titular del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón -que aportó sus votos y fue clave para que el oficialismo llegue a la mayoría-, anticipó su respaldo al sostener que el esquema impulsado por el oficialismo les da "previsibilidad a los jubilados". "Vamos a acompañar este proyecto y creemos que, aun no siendo la mejor fórmula, es una fórmula que mira en positivo, que mira una economía que se puede recuperar en nuestro país", aseveró.

Piedras y balas

El diputado de la Coalición Cívica Javier Campos llevó una piedra al recinto para recordar los incidentes durante la votación de la fórmula macrista ("represión" para unos, "ataque" o "atentado" para otros) y acusó al ahora oficialismo: "Ustedes nos tiraron toneladas de piedras. Yo encontré esta en el camino, la traje para decirle que la piedra también puede ser usada para construir, como hacemos nosotros", dijo.

Desde el otro lado, el chubutense Santiago Igón (del Frente de Todos) recordó que "hoy muchos vienen a hablar en nombre de los jubilados, y tuvieron a un presidente que no sabía ni cuánto era la mínima", en relación al error de Macri cuando Mirtha Legrand lo consultó al respecto.

Al cierre de los debates, Mario Negri también exhibió una piedra, mientras que Máximo Kirchner llevó las balas de goma que disparó la policía.